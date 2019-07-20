İstanbul'da 90'lara dönüş

Toplu iş sözleşmesinden doğan hakları verilmeyen Maltepe Belediyesi işçileri, ödemeler yapılıncaya kadar çöpleri toplamayacaklarını duyurdu. Sokaklarda birikecek çöplerden kendilerinin sorumlu olmayacağını söyleyen işçiler, CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı suçladı. 8 ay önce imzalanan toplu iş sözleşmesinin uygulanması çağrısında bulunan işçilerin dağıttığı bildiride şu ifadeler kullanıldı:

HAKKIMIZI VERİN

“Bu süreçte çöpleriniz alınmadığında, sokağınız süpürülmediğinde, parklarınız temizlenmediğinde, telefonlarınız açılmadığında bilmelisiniz ki bunun sorumlusu Maltepe Belediyesi çalışanları değil, ‘Hak, Hukuk, Adalet’ deyip emekçisinin hakkını vermeyenlerdir.” Yoksulluk sınırının biraz üstünde bir ücretle çalıştıklarını söyleyen işçiler, maaşlarının ödenmesini ve haftalık çalışma sürelerinin 40 saate düşürülmesini talep etti. İşçiler, talepleri karşılanana kadar ‘mücadeleye devam edeceklerini’ söyledi.

İLK KEZ GÖRÜLEN VİRÜS

Avrupa yakasında ise, CHP'li belediyeler yönetimindeki Avcılar ve Esenyurt halkı, virüs tehdidi altında. İki ilçenin arasından geçen deredeki kirlilik nedeniyle başlayan sivrisinek istilası, İstanbul'da ilk kez görülen bir hastalığı da beraberinde getirdi. Son zamanlarda hastaneye başvuran çok sayıda kişide görülen ateşli hastalığın nedeni, sivrisinekten bulaşan 'Batı Nil' ateşli virüsü çıktı. Sivrisineklerin sayısının derelerin ilaçlanmaması nedeniyle arttığı belirtildi.

ÇOK RİSKLİ ALANLAR

Hastaneye gelen vakaları inceleyen ve tespitinde öncülük eden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan yaptığı açıklamada, “Bu enfeksiyon daha çok sivrisineklerle bulaşmakta. Bu viral enfeksiyonda sivrisinekler, kuşlar ve insanlar etkinlenmekte. Ancak insanlar için vektör dediğimiz bulaştırıcı ajan sivrisinekler. Dolayısıyla sivrisineklerin yoğun olarak bulunduğu alanlar riskli alanlar” diye konuştu. Hastalığın yayıldığı bölgedeki vatandaşlar ise yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi.

Virüs korkusu yaşayan vatandaşlar, derelerin temizlenmesini ve sivrisineklere karşı ilaçlama yapılmasını istiyor.

BELİRTİLERİ YÜKSEK ATEŞ VE KUSMA

Daha çok Akdeniz ülkelerinde görülen 'Batı Nil' virüsünün yüksek ateş, üşüme, titreme, bulantı, kusma ve ishale sebep olduğunu belirten enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan, enfeksiyonun önüne geçmek için sivrisineklere karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi.