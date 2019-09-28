28 Eylül 2019 Cumartesi 16:34:10 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:35:05
İstanbul'da 18 'gaybubet evine' operasyon
İstanbul'da 18 'gaybubet evine' operasyon düzenleyen polis, 12 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.
İstanbul'da 18 'gaybubet evine' operasyon düzenleyen polis, 12 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.
DHA
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