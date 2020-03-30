İstanbul'da 17.00'den itibaren deniz üzerinden yolcu taşımacılığı durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul’da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığının durdurulacağını duyurdu.





AA