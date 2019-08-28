İstanbul'da 16 bin kaçak göçmen geri gönderildi

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin, geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirdi. Açıklamada, “İlimizde kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki geçici barınma merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleri devam etmektedir” bilgileri paylaşıldı.

İŞYERİ TABELALARI DEĞİŞİYOR

Açıklamada, Valilikçe 25 Ağustos'a kadar yapılacağı belirtilen rehberlik hizmetlerinin, meslek odalarının talepleri doğrultusunda 30 Ekim'e kadar uzatıldığına dikkat çekildi. İşyeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 12 bin 224 iş yerine rehberlik hizmeti verildiğine işaret edilen açıklamada, “Mevzuata uygun olmayan 437 işyeri tabelası uygun hale getirilmiştir. Bin 681 işyeri tabelasının da mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.