İstanbul'da 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarına ara vermeden sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ton 800 kilo uyuşturucu maddesinin de içinde olduğu büyük bir operasyona daha imza attı.

Balkan ülkeleri üzerinden yasadışı yollardan yurda sokulan skunk türü uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği istihbaratını alan narkotik polisi, son 15 günde 8 ayrı ilçede peş peşe operasyonlar düzenledi.

Avrupa yakasında Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde çok sayıda adrese baskın düzenleyen emniyet güçleri, operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ve silahlar ele geçirdi.

Öte yandan İstanbul’da yıl başından bu yana uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarda 20 tonun üzerinde uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği öğrenildi.

(İHA)