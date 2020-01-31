İstanbul'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de ortaya çıkan yeni tip ölümcül 'koronavirüs' salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından İstanbul'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri olan China Southern de Mart sonuna kadar Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu.
Diğer havayolu Sichuan Airlines ise Chengdu-İstanbul seferlerine 15 Şubat'tan itibaren 31 Mart'a kadar ara verecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda Tayvan'ın başkenti Taipei ve Hong Kong'tan gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulaması da devam edecek.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de ortaya çıkan yeni tip ölümcül 'koronavirüs' salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından Çin ile Türkiye arasında yapılan uçak seferlerine yönelik önemli kararlar alındı.
İlk olarak THY'den yapılan açıklamada, "koronavirüs kaynaklı durumun ve son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından değerlendirilmesi" amacıyla 9 Şubat'a kadar olan Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian seferlerinin durdurulduğu duyurulmuştu.
(DHA)
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