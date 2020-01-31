  • Bist 100
    119693
  • Dolar
    5,9841
  • Euro
    6,6023
  • Altın
    303,4060
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çin'deki vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirecek olan 'Koca Yusuf' yola çıktı Çin'deki vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirecek olan 'Koca Yusuf' yola çıktı
Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim?
İstanbul'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu İstanbul'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu
Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiraladı Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiraladı
İtalya koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti İtalya koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı
Ianis Hagi, Rangers'a transfer oldu Ianis Hagi, Rangers'a transfer oldu
Olympiakos, transferin son gününde Emre Mor'a talip oldu Olympiakos, transferin son gününde Emre Mor'a talip oldu
Çapa Tıp Fakültesi’de takip edilen Çinli çocuğun test sonucunun 'İnfluenza B' olduğu ortaya çıktı Çapa Tıp Fakültesi’de takip edilen Çinli çocuğun test sonucunun 'İnfluenza B' olduğu ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin stoperi Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf ile anlaştı Fenerbahçe'nin stoperi Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf ile anlaştı
Jesse Sekidika, 'Galatasaray'a söz verdim' deyip Medipol Başakşehir'in teklifini reddetmiş Jesse Sekidika, 'Galatasaray'a söz verdim' deyip Medipol Başakşehir'in teklifini reddetmiş
Türkiye'den bayrak yırtan Yunan vekile sert tepki: Çirkin, kabul edilemez ve takip edeceğiz Türkiye'den bayrak yırtan Yunan vekile sert tepki: Çirkin, kabul edilemez ve takip edeceğiz
Rusya'daki fabrikada meydana gelen gaz patlamasında 4 Türk hayatını kaybetti Rusya'daki fabrikada meydana gelen gaz patlamasında 4 Türk hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı'dan yatak pozu Şeyma Subaşı'dan yatak pozu
Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi
Kabus İngiltere'ye sıçradı! 2 kişide koronavirüs tespit edildi Kabus İngiltere'ye sıçradı! 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Edis'in cinsel ilişki videosu mu var? "Babam video yüzünden kalp krizi geçiriyordu" Edis'in cinsel ilişki videosu mu var? "Babam video yüzünden kalp krizi geçiriyordu"
Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? 31 Ocak Doya Doya Moda kim elendi?
Tam bir fiyasko! Cimbom ne transfer yapabiliyor, ne de futbolcu gönderebiliyor Tam bir fiyasko! Cimbom ne transfer yapabiliyor, ne de futbolcu gönderebiliyor
Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı olay oldu! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı olay oldu!
Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın aldığı ücretin yarısını kazanacak Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın aldığı ücretin yarısını kazanacak
Beşiktaş, genç yetenek Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, genç yetenek Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
NASA uzay teleskopunu kapattı NASA uzay teleskopunu kapattı
Mucize Doktor'a damga vuran Ali Vefa ve Ferman sahnesi! Mucize Doktor Ferman diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor'a damga vuran Ali Vefa ve Ferman sahnesi! Mucize Doktor Ferman diziden ayrılıyor mu?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ocak 2020 Cuma 14:18:48 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 14:21:10

İstanbul'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de ortaya çıkan yeni tip ölümcül 'koronavirüs' salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından İstanbul'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri olan China Southern de Mart sonuna kadar Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu.

Diğer havayolu Sichuan Airlines ise Chengdu-İstanbul seferlerine 15 Şubat'tan itibaren 31 Mart'a kadar ara verecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda Tayvan'ın başkenti Taipei ve Hong Kong'tan gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulaması da devam edecek.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de ortaya çıkan yeni tip ölümcül 'koronavirüs' salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından Çin ile Türkiye arasında yapılan uçak seferlerine yönelik önemli kararlar alındı.

İlk olarak THY'den yapılan açıklamada, "koronavirüs kaynaklı durumun ve son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından değerlendirilmesi" amacıyla 9 Şubat'a kadar olan Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian seferlerinin durdurulduğu duyurulmuştu.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ