İstanbul'a giriş çıkışlar tek tek denetledi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında otobüs ve özel araçlarıyla seyahat eden vatandaşlar denetlendi. Ekipler, araçların doluluk oranlarına bakarken, sağlık ekipleri de yolculuk eden vatandaşların ateşlerini ölçerek gerekli kontrollerini yaptı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan koronavirüs önlemleri kapsamında polis ekipleri, İstanbul'un çeşitli noktalarındaki giriş ve çıkış noktalarında denetimlere başladı. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri-Kınalı Kavşağı, TEM Otoyolu Orhan mevkisi, Çerkezköy köprülü kavşağı, E-5 Karayolu Tuzla mevkisi ve Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda denetim yaptı.
Denetimlerde midibüs, otobüs, özel araç ve servis araçlarını durduran ekipler, sürücülere yasağa uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Sağlık ekipleri de, seyahat eden vatandaşların ateşlerini ölçülerek, kontrollerini yaptı.
Denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.
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