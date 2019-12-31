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31 Aralık 2019 Salı 13:04:37 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 13:08:56

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yılbaşı açıklaması: Şehir içi güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yılbaşı gecesi için şehir içi güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığını belirterek, "AFAD, AKOM, Zabıta, çevre sağlığından oluşan kurumlarımız, kara, deniz, raylı sistemler ve havayolu ulaşımında görevli kurumlarımızın bütün ekipleri Valiliğimiz kontrolünde görevi başında olacaktır" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nde saat 11.15'te başlayan toplantı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu katılımıyla basına kapalı olarak gerçekleşti. 

Toplantının ardından Vali Ali Yerlikaya, açıklamalarda buldu. Yerlikaya, "İlimizde yılbaşı günü güven ve asayişin sağlanması için ek tedbirlerin alınması için güvenlik güçlerimiz hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda 44 bin 518 polisimiz, bekçimiz, 7 bin 83 jandarma 347 sahil güvenliğimizden bugün AFAD, AKOM, Zabıta, çevre sağlığından oluşan kurumlarımız, kara, deniz, raylı sistemler ve havayolu ulaşımında görevli kurumlarımızın bütün ekipleri Valiliğimiz kontrolünde görevi başında olacaktır" dedi. 

"TEDBİRLER EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI"

Yerlikaya, "Sabit yol arama, kontrol noktaları, AVM'ler, ulaşım ağları, havalimanları, metro, Marmaray, minibüs, otobüs hareket yeri, durak ve güzergahlarında, özel güvenlik ve trafik ekipleriyle bütün tedbirlerimiz alınmıştır.

Şehir içi ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmış, ticari araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalar artırılmıştır. Tüm ekiplerimiz koordinasyon içerisinde yeni yıl kutlamalarının yoğun olması beklenen ilçelerimizdeki eğlence mekanları, kamusal alan ve meydanlarda kontrol ve denetimler aralıksız devam etmektedir.

Acil hallerde vatandaşlarımız 110 itfaiye, 112 sağlık, 153 İBB Beyaz Masa, 155 polis, 156 jandarma, 158 sahil güvenlik, 159 karayolları, 186 elektrik arıza ihbar hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıklar sağlanacaktır.

Alınan tedbirler Valiliğimiz Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde yani GAMER'de takip ve koordine edilecektir" dedi. 

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