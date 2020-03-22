İstanbul Valisi Yerlikaya'dan evde kalın çağrısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluları zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları yönünde uyardı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İstanbul halkına koronavirüs uyarılarında bulundu.
Vali Ali Yerlikaya, tedbirli olmanın toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zaruret olduğunu belirterek, vatandaşların zorda kalmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini belirtti.
"EVLERİNİZDEN DIŞARI ÇIKMAYINIZ"
65 yaş üzerindeki vatandaşları ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarı çıkmalarının yasaklandığını hatırlatan Yerlikaya, "Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin. Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız." dedi.
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