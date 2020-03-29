29 Mart 2020 Pazar 12:14:41 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 12:15:06
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan '48 saat hiç çıkma' çağrısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."
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