05 Şubat 2020 Çarşamba 19:23:28 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 19:25:30
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçağın pistten çıkmasıyla ilgili açıklama
Vali Yerlikaya: İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır.
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- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçağın pistten çıkmasıyla ilgili açıklama
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