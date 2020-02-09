İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde dikkat çeken paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendi veya yakınları sigara içen, içmeyi bırakan ya da bırakmak isteyen vatandaşların, sigaranın zararlarına ilişkin düşüncelerinin yer aldığı bir video yayımladı.

Vali Yerlikaya ayrıca, "Sigara hem size hem de sevdiklerinize zarar veriyor. Sağlıklı bir hayat için sevdiklerinize sarılın, sigarayı bırakın." ifadelerini kullandı.