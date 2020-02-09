09 Şubat 2020 Pazar 16:46:10 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2020 Pazar 17:06:34
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde dikkat çeken paylaşım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' dolayısıyla 'Sigara hem size hem de sevdiklerinize zarar veriyor. Sağlıklı bir hayat için sevdiklerinize sarılın, sigarayı bırakın.' mesajını paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendi veya yakınları sigara içen, içmeyi bırakan ya da bırakmak isteyen vatandaşların, sigaranın zararlarına ilişkin düşüncelerinin yer aldığı bir video yayımladı.
Vali Yerlikaya ayrıca, "Sigara hem size hem de sevdiklerinize zarar veriyor. Sağlıklı bir hayat için sevdiklerinize sarılın, sigarayı bırakın." ifadelerini kullandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kemal Kılıçdaroğlu: 2023'te iktidar olacağız
- Drej Ali, teröristbaşı Gülen'e "sümüklü, Amerikan ajanı" deyince hedefe kondu
- Başkan Erdoğan'dan Trump'ın 'Orta Doğu Barış Planı'na sert tepki
- Bakan Gül: Akıncı, sözleriyle ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir
- Türk ve Rus heyetler İdlib'de sükunetin sağlanması için atılabilecek adımları görüştü