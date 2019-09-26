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26 Eylül 2019 Perşembe 23:16:49 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 23:24:07

İstanbul Valiliği: Sosyal medyada depreme ilişkin asılsız bilgilere itibar etmeyiniz

İstanbul Valiliği; "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar etmeyiniz. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya ve Whatsapp gruplarında dolaşan ses kayıtları ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, sosyal medyada ve özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve seskayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi

İşte o açıklama

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