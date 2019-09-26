İstanbul Valiliği: Sosyal medyada depreme ilişkin asılsız bilgilere itibar etmeyiniz

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya ve Whatsapp gruplarında dolaşan ses kayıtları ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, sosyal medyada ve özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve seskayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi

İşte o açıklama