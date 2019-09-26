İstanbul Valiliği: Okullar tatil edildi

Kandilli Rasathanesi'nin 6.0 şiddetinde olduğunu duyurduğu İstanbul depreminin ardından valiliktan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada İstanbul'da okulların tatil edildiği açıklandı.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğüdeki depremin hissedildiği Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.

OKULLAR VE HASTANELER TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kocaeli'de deprem nedeniyle okullar tatil edildi



İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de de paniğe neden oldu. Kocaeli merkezinde ve ilçelerde hissedilen depremde kısa süreli panik olurken bina içlerinde olan insanlar hızla kendini sokağa attı. Deprem sonrası panik yaşanan Kocaeli genelindeki okullarda öğrenciler sınıflardan bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü.

"HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YAPILMAMIŞTIR"

Valilik açıklamasında "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." denildi.