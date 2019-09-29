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29 Eylül 2019 Pazar 16:37:27 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 17:21:31

İstanbul Valiliği: İBB Başkanı Afet Kurulu'nun doğal üyesidir, toplantıya katılması görevidir

İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "çağrılmadım" açıklamasına yanıt olarak, "İBB Başkanı, İl Afet Yönetim ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal üyesidir. Toplantıya katılması görev ve sorumluluğudur" denildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İBB Başkanı, İl Afet Yönetim ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal üyesidir. Toplantıya katılması görev ve sorumluluğudur" denildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 26 Eylül 2019 saat 13.59’da meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay başkanlığında bütün kurumların temsilcilerinin katılımlarıyla bir değerlendirme toplantısı yapılmış ve bu toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmıştı.

Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, 27 Eylül sabah saat 10.00’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün Hasdal yerleşkesinde devam edilmesi kararlaştırılmış; bu toplantı için tüm görevliler orada bilgilendirilmiş ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından bizzat talimatlandırılmıştır.

27.09.2019 tarihinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya; İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu olmak üzere İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Hizmet Grupları görevlileri olan toplam 269 yetkili katılmıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın talimatlarıyla başka herhangi bir yazı ve davet olmaksızın, 269 görevli bu toplantıya gelmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılmamıştır. Ancak bu toplantıya İBB’den başta Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı olmak üzere çeşitli birimlerden görevli 47 temsilci katılmıştır.

Kaldı ki; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur.

Durum bu kadar açık ve net iken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan “Davet Edilmedim” şeklindeki açıklamalar “devlet geleneğimize” uymamaktadır."

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