  • Bist 100
    104794
  • Dolar
    5,6653
  • Euro
    6,1948
  • Altın
    271,5480
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Altın Koza'da 'hasat zamanı' Altın Koza'da 'hasat zamanı'
Son Dakika: Çanakkale açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem Son Dakika: Çanakkale açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Türkiye'ye geliyor: AB mutabakatı görüşülecek Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Türkiye'ye geliyor: AB mutabakatı görüşülecek
Bu akşam hangi diziler var? Cuma akşamı dizileri hangileri? Bu akşam hangi diziler var? Cuma akşamı dizileri hangileri?
Son Dakika: 31 Mart seçimlerinde 'usulsüzlük' soruşturmasında 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi Son Dakika: 31 Mart seçimlerinde 'usulsüzlük' soruşturmasında 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi
Guti: Artık teknik direktör olmak istiyorum Guti: Artık teknik direktör olmak istiyorum
İstanbul Valiliği Ekrem İmamoğlu'nun iftirasını yalanladı İstanbul Valiliği Ekrem İmamoğlu'nun iftirasını yalanladı
Arkadaşının ittiği üniversiteli genç kız asansör boşluğuna düştü Arkadaşının ittiği üniversiteli genç kız asansör boşluğuna düştü
Ailecek Şaşkınız konusu ne? Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler? Ailecek Şaşkınız konusu ne? Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler?
Ante Kulusic: Gençlerbirliği'ne karşı duygusal bağım var Ante Kulusic: Gençlerbirliği'ne karşı duygusal bağım var
İran'dan son dakika açıklaması: ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti İran'dan son dakika açıklaması: ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti
Erol Bedir: Başka Denizler çıkaracağız, başka oyuncular bulacağız Erol Bedir: Başka Denizler çıkaracağız, başka oyuncular bulacağız
Bakan Kasapoğlu'ndan derbi haftası için dostluk çağrısı Bakan Kasapoğlu'ndan derbi haftası için dostluk çağrısı
Avcılar'da silahlı banka soygunu Avcılar'da silahlı banka soygunu
Yusuf Güney'den Tarkan'ın temsil ettiği zihniyete ince gönderme Yusuf Güney'den Tarkan'ın temsil ettiği zihniyete ince gönderme
Galatasaray taraftarından flaş koreografi kararı Galatasaray taraftarından flaş koreografi kararı
Türk Telekom şebeke sorunu nedeniyle müşterilerine 10 GB'lık internet ile özür hediyesi Türk Telekom şebeke sorunu nedeniyle müşterilerine 10 GB'lık internet ile özür hediyesi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 54. sezon başlıyor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 54. sezon başlıyor
Yusuf Güney’den Tarkan’ın temsil ettiği zihniyete efsane cevap Yusuf Güney’den Tarkan’ın temsil ettiği zihniyete efsane cevap
Deprem olduğu an ahırdaki hayvanlar birden ayağa kalktı Deprem olduğu an ahırdaki hayvanlar birden ayağa kalktı
İstanbul'da deprem sırasında kaydedilen ilginç görüntüler İstanbul'da deprem sırasında kaydedilen ilginç görüntüler
Arnavutköy'de deprem anında ahırdaki hayvanlar birden ayağa kalktı Arnavutköy'de deprem anında ahırdaki hayvanlar birden ayağa kalktı
YDS sınav sonuçları açıklandı! YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı YDS sınav sonuçları açıklandı! YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 16:16:54 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 16:20:02

İstanbul Valiliği Ekrem İmamoğlu'nun iftirasını yalanladı

İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısına davet edilmediği iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldığı anımsatıldı. 

Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal Yerleşkesinde tekrar değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, bugünkü toplantı için tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirildiği ve davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ