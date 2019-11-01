İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman 2019? TÜYAP Kitap Fuarı adres bilgileri haberimizde

İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman 2019? sorusunun yanıtı ve TÜYAP Kitap Fuarı adres bilgileri güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 9 gün boyunca 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor. 300 kültür etkinliğine ve 2000’den fazla imza gününe ev sahipliği yapan İstanbul Kitap Fuarının 38.si yine TÜYAP'ta gerçekleştiriliyor. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI 2019 NE ZAMAN?

İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu yıl 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak.

TÜYAP KİTAP FUARI ADRES

İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece / İstanbul adresinde olacak. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de gerçekleştirilecektir. Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00'da sona erecektir.

TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

METROBÜS İLE ULAŞIM

METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM

Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.