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27 Eylül 2019 Cuma 12:55:10 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 13:52:09

Silivri depremi sonrası olası büyük İstanbul depremine ilişkin Deprem uzmanından çarpıcı açıklamalar!

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8'lik deprem korkuya neden oldu. Son depremin büyük depremin habercisi olup olmadığı merak konusu oldu, gözler deprem uzmanlarına çevrildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Aslı Doğru, Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Naci Görür, Boğaziçi Üniversitesi Tusunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Halil Kumsar ve Prof. Dr. Osman Bektaş İstanbul depremi ile ilgili son dakika uyarılarında bulundu. Son günlerde art arda yaşanan bu sarsıntılar olası büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İşte uzmanlardan yaşanan depremlerle ilgili çarpıcı açıklamaları...

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY: ASIL BÜYÜK RİSK KUMBURGAZ’DA

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 5.8’lik depremi yorumladı: “5.8’lik deprem Silivri çukurunun ortasında daha önce 1912’den bu yana kırılmış bir fayın uç bölgesinde çatallaşan faylarda oluşan bir depremdi. Depremin Silivri çukurundan Kumburgaz’a doğru bir hareket doğurmadığı için şanslıyız diyebilirim. Bizim için en büyük risk taşıyan yer ise Kumburgaz çukurudur.”

AHMET ERCAN: BENİM BEKLEDİĞİM 2 DEPREM VAR

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Ben bu depremin arkasından 6,4 beklemiyorum. Benim beklediğim iki deprem var. Biri Avcılar-Küçükçekmece deniz içinde, Tekirdağ üzerinde deniz içinde. Dün olanlar bunların odağında olmuştur. Yanal atımların büyük olması nedeniyle yıkım büyük olmayacak. Düşey atım olsaydı Marmara Depremi gibi beklenen yıkım daha fazla olacaktı" dedi.

'BAĞIMSIZ DEPREM'

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu: Bunun bağımsız ve yeni bir deprem olduğunu düşünüyorum. 5.8 olunca yavaş yavaş orta şiddetli deprem sınıfına girmiş oluyor. Bildiğimiz bir şey var; bu deprem bir faydalı deprem olarak da görülebilir. Akcak 5.8'lik deprem; İstanbul depremi 7 civarında olacaksa onun enerjisini azaltmış olmaz.

NACİ GÖRÜR: SIKINTILI BİR DURUM

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür: "Ben, salı günkü 4.7'lik Silivri depreminin ardından 'Bu sıkıntılı bir durum' demiştim. Yaşanan depremin de beni rahatsız ettiğini sosyal medyada özellikle paylaştım. Şu ana kadar Orta Marmara Çukuru ile Tekirdağ arasında yaşanan depremlerin büyük bölümü 4'ten küçük olan ve gaz çıkışına bağlı depremlerdi.

"KİLİTLENMİŞ FAY HATTINI ETKİLEYEBİLİR"

Yani Silivri açıklarında yaşanan bu iki deprem, kilitlenmiş bir fay hattının batı ucunda meydana geliyor. Bu depremlerin fayın iç dinamiklerini etkilemesinden endişe duyuyorum. Dünkü deprem bu fayda kırılma başlatmıştır. Bahsettiğimiz fay hattında 250 yıldır bir deprem yaşanmıyor. Bu fay hattı üzerinde peş peşe yaşanan iki depremin halk arasında tetikleme diye ifade edilen durumu yaratabileceğinden endişe duyuyorum.

"BU HAT ÜZERİNDE BEKLENEN DEPREM 7.2"

Ancak şu üç gündür yaşanan depremler önemli çünkü Orta Marmara Çukuru ile Çekmece gölleri arasındaki fay hattı üzerinde meydana geldi. Bu hat, sessizliğini çok uzun zamandır koruyan bir hat ve biz deprem bilimcilerin bu hat üzerinde beklediği depremin büyüklüğü ise 7.2'ydi.

"250 YILDIR BU HATTA DEPREM OLMADI"

Bahsettiğimiz fay hattında 250 yıldır bir deprem yaşanmıyor. Bu fay hattı üzerinde peş peşe yaşanan iki depremin halk arasında tetikleme diye ifade edilen durumu yaratabileceğinden endişe duyuyorum. Üzerinde durmamız gereken bu depremlerin uyarı depremi olması. Tüm yöneticilerin ve İstanbulluların buna göre hareket etmesi gerekir."

'TEYAKKUZDA OLMALIYIZ'

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Aslı Doğru: 1999'dan beri bütün bilim insanlarının ortak bir görüşü var; Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu fayının enerji biriktirdiği yönünde. Marmara Denizi'nde büyük bir deprem bekliyoruz. Ancak şu dakika itibariyle bu depremin büyük depremin öncüsü olabilir dememiz mümkün değil. Herkes teyakkuzda olmalı.

'BÜYÜĞÜ GELMEZ DİYEMEYİZ'

Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 5.8'lik bir depremin olması biraz endişelendirdi beni açıkçası bir bilim insanı olarak. Öncü mü yoksa müstakil bir deprem mi bunu bilme şansımız yok. Bağımsız bir deprem ise giderek küçülmesi lazım ama daha büyüğü gelmez diyemeyiz.

'ÖNEMLİ BİR TEST'

Boğaziçi Üniversitesi Tusunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat: Orta büyüklükte bir depremde bu coğrafyada özellikle kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul için önemli bir test oldu. Kısmen de olsa yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarında problemler var. İletişimde sıkıntılar oldu ve de trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu gelecek büyük deprem içinde çok iyi bir test oldu.

UZUN VADEDE BEKLENEN DEPREM

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Halil Kumsar: Uzun vadede beklenen depremin büyüklüğü 7.0 ve 7.0’nin üzerinde onu da unutmamak gerekiyor. 5.8’lik depremden sonra hemen büyük bir deprem beklemek şu aşamada bana göre yanlış olur. Şuan da Marmara Denizi içerisinde kırılacak parça olarak düşünüldüğünde o parçanın tekrar hareket etmesi daha uzun bir zaman dilimi içerisinde olacaktır. 6.0 büyüklüğündeki depremlerin tekrarlanma aralığı daha kısa zaman aralığı içerisinde tekrarlanır. 7.0 üzeri depremler daha geniş bir zaman dilimi içerisinde tekrarlanır.

İKİ FARKLI SENARYO VAR

Prof. Dr. Osman Bektaş: Bugün bilim dünyası ikiye ayrılmış durumda. Orta Marmara’yı fay büyük depremle mi geçecek, yani 7’den büyük depremle mi geçecek? Yoksa bugün yaşadığımız gibi 4,5, 5 büyüklüğünde depremlerle mi geçecek? Her iki senaryonun da bugün geçerliliği var. 7’den büyük deprem olma olasılığı da o ayrı bir senaryodur. Ama fayın küçük depremlerle geçme olasılığı da var. Kötü senaryonun yanında olumlu senaryo da var. 7’den büyük deprem üreten bir senaryo da var, doğrudur, bir görüştür. Ama 5, 5.5, ondan daha küçük depremlerle Orta Marmara’yı geçeceği yönünde de bir senaryo var.

DEPREMİN NE ZAMAN OLACAĞINI ÖNCEDEN BİLEMEYİZ

Jeolog Doç.Dr. Yıldırım Güngör, Orta Marmara Çukur alanında bir deprem beklentisi olduğunu, fay hattının yaklaşık uzunluğunun da tahmin edilebilir olduğunu belirtirken, "elimizdeki teknolojiyle bu depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz" ifadesini kullandı.

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