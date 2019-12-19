İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili önemli gelişme
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni durduruldu ve ve idaresi garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devredildi.
Yüksek Öğretim Kurumu'ndan "Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi’nin “Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması”na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.
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- İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili önemli gelişme
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