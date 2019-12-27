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27 Aralık 2019 Cuma 12:35:59 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 13:37:31

İstanbul Sarıyer'de 'Songa İridium' adlı kargo gemisi karaya oturdu

İstanbul Sarıyer'de 'Songa İridium' adlı kargo gemisi karaya oturdu. Görgü tanıkları geminin rotasının kilitlendiğini ve sürekli siren sesiyle etrafı uyardığı bilgisini verdi.

Liberya bandıralı ‘Songa Irıdıum’ adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.     

Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu.     

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi. 

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN GEMİ KAZASI AÇIKLAMASI

"DENİZ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Açıklama şu şekilde:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı ‘Songa Irıdıum’ adlı yük gemisi, saat 12:00’de Makine arızası sinyali vermiş, 12:13’te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma Römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur.

Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şuan itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir.

Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır. Kıyıya Çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı Demir Mevkii’ne alınacaktır."

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