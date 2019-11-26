İstanbul merkezli 9 ilde dev operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), TSK yapılanmasında iletişim amacıyla kullandığı ankesör-sabit hatlardan arananlara ve itirafçıların beyanlarında da adı geçenlere yönelik tespit çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, savcılık 2'si sivil imam 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı talimatını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak 17 ilde başlattığı operasyonda, şu ana kadar 28 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 2'sinin emekli albay, 1'inin muvazzaf yarbay, 2'sinin meslekten ihraç binbaşı, 9'unun üsteğmen (5 muvazzaf, 4 ihraç), 4'ünün meslekten ihraç teğmen, 30'unun astsubay (25 muvazzaf, 3 ihraç, 2 emekli), 4'ünün meslekten ihraç askeri öğrenci olduğu belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında 31 muvazzaf asker bulunuyor. 17 şüpheli ise daha önce çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edilmişti.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 37 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 36 şüpheli ve 1 mahrem imam hakkında soruşturma başlatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2'si yüzbaşı olmak üzere tamamı subay rütbesindeki şüphelilerden 4'ünün daha önce ihraç edildiği, 32'sinin ise hala aktif görevde olduğu bildirildi.

Bu askerlerle irtibatlı olduğu 1 mahrem imamın da arasında bulunduğu şüphelileri yakalamak için 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri şüphelilerden 24'ünü gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(AA)