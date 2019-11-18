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18 Kasım 2019 Pazartesi 10:52:03 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 10:53:55

İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: Bankaları dolandıran çeteye baskın!

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda bankaları dolandıran çeteye baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin 14’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli banka şubelerinden farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ile hesap açarak kredi çeken bir dolandırıcılık şebekesi tespit edildi. Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli banka şubelerinden farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ile hesap açarak kredi çeken şebekeye yönelik çalışma başlattı.

İSTANBUL, BURSA, SAMSUN, KÜTAHYA VE TEKİRDAĞ'DA OPERASYON

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütü lider, yönetici ve üyeleri ile suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için geçtiğimiz Salı günü operasyon düzenlendi. İstanbul başta olmak üzere Bursa, Samsun, Kütahya ve Tekirdağ’da yapılan eş zamanlı operasyonda 21 dolandırıcı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda ise eski tür 121 erkek nüfus cüzdan kağıdı, üzerinde kişi bilgileri ve fotoğraf bulunmayan eski tip 53 sahte sürücü belgesi kağıdı ile birlikte çeşitli kategoride farklı üniversite, bakanlık, kurum ve kişiler adına düzenlenmiş onlarca sahte belgeden oluşan evrak, kaşe ve damgalar ile çok sayıda telefon, hard disk ve hafıza kartları ele geçirildi.

1 MİLYON 612 BİN TL'LİK BİR VURGUNUN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Şebekenin, ilk olarak elde ettikleri sahte kimlikler ile bankalardan hesap açtırıp kredi çektikleri öğrenilirken, ikinci aşamada dolandırıcıların GSM operatörlerinden hat açtırıp bu hatlar üzerine cep telefonu tanımlattıkları ve sahte vekâletname düzenleyerek mağdurlara ait gayrimenkul ve ticari değerleri üçüncü şahıslara devretmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Siber polisi, söz konusu soruşturma kapsamında suç örgütünün şu ana kadar tespiti yapılan 35 ayrı eylem gerçekleştirdiğini ve bu yöntemle şimdiye kadar 194 bin 681 TL haksız kazanç sağladığını belirledi. Bankalar tarafından 39 bin 682 TL ye bloke konulurken, soruşturmada 1 milyon 612 bin 482 TL paranın ise yapılan çalışmalar neticesinde engellenerek daha büyük bir vurgunun önüne geçildiği kaydedildi.

21 ŞÜPHELİNİN 14'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 şüpheli, 15 Kasım Cuma günü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14 kişi ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 kişi hakkında ise ‘adli kontrol’ hükümlerince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, konu ile ilgili şüpheli şahısların karıştıkları diğer eylemler ve zararın tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

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