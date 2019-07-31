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31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:28:38 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:31:19

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 7 TIR dolusu sahte ilaç ele giçirildi

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen sahte ilaç operasyonunda, içeriğinde yasaklı ve ölümcül madde olduğu tespit edilen zayıflama çayı, cinsel güç artırıcı mamüllerin de olduğu 7 TIR ürün geçirildi. İstanbul polisi ve Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen tehlikeli ürünlerin piyasa değerinin 5 milyon liranın üzerinde olduğu ifade ediliyor.

İSTANBUL merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, içinde usulsüz ve illegal olarak üretilen yan etkileri bulunan Teff tohumlu zayıflama çayı,  cinsel güç artırıcı ürünlerin bulunduğu 7 TIR dolusu malzeme ele geçirildi. Cinsel güç artırıcı olarak piyasaya sürülen krem, çikolata ve içeceklerin içerisinde yan etkisi bulunan ‘performans arttırıcı maddeler’, ‘Teff tohumlu zayıflama çayları’ içerisinde de yine çeşitli yan etkileri bulunan ‘Sibutramin’, ‘Sildenafil’, ‘Metformin’, ‘Fluoksetin’ ve ‘Parasetamol’ maddelerine rastlandı. Operasyon kapsamında bir şirket CEO’su ile iki üst düzey yöneticisinin de aralarında bulunduğu 14 yönetici gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu', Türk Ceza Kanunu 187. Maddesi ‘Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması’ ve 1262 sayılı ‘İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarları Kanunu’ suçlarından işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri gümrüklerde bir şirket il ebu şirketle bağlantılı pek çok firma tarafından Çin’den ilaç yapımında kullanılan ‘Sibutramin’, ‘Sildenafil’, ‘Metformin’, ‘Fluoksetin’ ve ‘Parasetamol hammaddesinin yüksek miktarda ithalatının yapıldığını tespit etti. Ekipler, firmaların gümrük beyannamelerini tek tek incelemeye aldı. Görevliler firmaların üretim yerlerinin belirlenmesi ve firmaların yurtdışından gelen ürünlerle yaptığı çeşitli ürünleri piyasaya sürdüğünü tespit ederek,  durumu İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İstanbul merkezli dev operasyon 7 TIR dolusu ele geçirildi...

6 AY FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP
 

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri yaptığı ortak çalışmalarda şirket ve alt firmalar ile  grup için fason iş yapan imalathaneleri 6 boyunca fiziki ve teknik takiple izledi.

POLİS VATANDAŞ GİBİ ALIŞVERİŞ YAPTI

Polis ekipleri de müşteri gibi  ‘Teff tohumlu zayıflama çayı’ ve ‘Performans arttırıcı’ bu ürünleri firmaların satış için açtığını belirlediği çeşitli internet siteleri, sosyal medya platformlarında bulunan hesaplar ile onlarca eczaneden para vererek satın aldı.

LABORATUVAR SONUÇLARI HER ŞEYİN BİR BİRİNE KARIŞTIRILDIĞINI DOĞRULADI

Polis ekipleri aldıkları ürünleri Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarlarına incelemeye yolladı. Gelen inceleme sonuçlarında firmaların ürettiği cinsel güç artırıcı olarak piyasaya sürdüğü krem, çikolata ve içeceklerin içerisinde ‘performans arttırıcı maddeler’, ‘Teff tohumlu zayıflama çayları’ içerisinde de çeşitli yan etkileri bulunan ‘Sibutramin’, ‘Sildenafil’, ‘Metformin’, ‘Fluoksetin’ ve ‘Parasetamol’ maddelerine rastlandı.

2005 YILINDAN BU YANA AYNI İŞİ YAPIYORLAR, DEFALARCA GÖZALTINA ALINMIŞLAR

Polis ekipleri yaptığı geniş çaplı incelemelerde şirket yöneticilerinin, 2005 yılından bu yana usulsüz ve illegal olarak üretilen zayıflama çayları ve cinsel içerikli performans arttırıcı ürünler üretmek ve satmaktan defalarca yakalanarak gözaltına alındığını bu suçlardan da kayıtlarının bulunduğunu tespit etti.

ÜNLÜ KİŞİLERİ ‘ZAYIFLAMA’ VE ‘CİNSEL PERFORMANS’ VAADİYLE KANDIRARAK REKLAM YAPTIRMIŞLAR

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin, bazı kişilerin kendi isimlerini kullanarak merdivenaltı üretimle yaptıkları sahte ürünleri piyasaya sürdüğünü, bunların piyasadan toplatılması yönünde açıklamalar yaptıkları da belirlendi. Öte yandan şüphelilerin ünlü kişilere de Teff tohumlu zayıflama çayı ve cinsel performans arttırıcı ürünler vaadiyle sosyal medya, kendi internet siteleri ile katıldıkları konserlerde reklamlarını yaptırdıkları da tespit edildi.

İLAÇ FABRİKASI, FASON İMALATHANE VE DEPOLARA 5 İLDE BASKIN

Polis ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri elde edilen takip sonuçları ve laboratuvarlardan gelen analiz sonuçlarının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon kararı aldı. Ekipler, 24 Temmuz’da İstanbul, Ankara, Hatay, Muğla ve Antalya'da bulunan ev, ilaç fabrikası, grup adına üretim yapan fason imalathaneleriyle depoların bulunduğu 20 adres ile şüphelilerin araçlarına da eş zamanlı baskın düzenledi.

CEO VE 14 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında ekipler şirketin CEO’su U.K.S., Genel Müdür E.T. ve üst düzey yöneticilerden O. K. ile çeşitli alt şirketlerin yöneticileri olan M.Ö., Y.Ö.G., S.B., E.A., F.A., A.B., C.G., M.B., Ş.G., S.Ö. ve V.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

7 TIR ÜRÜNE EL KONULDU

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri yaptığı baskınlarda, toplam 686 kilo 455 gram teff tohumlu zayıflama çayı, 1 milyon 776 bin 245 poşet zayıflama çayı, 2 milyon 130 bin 695 zayıflama kapsülü, 1 ton 300 kilogram Sibutramin hammaddesi, 138 bin 866 kapsül çeşitli hayvanlara ait yem, bin 789 cinsel güç arttırıcı sprey, 228 bin 812 çeşitli markalarda cinsel güç arttırıcı bal, 3 milyon 624 bin 367 cinsel güç arttırıcı macun, 66 bin 261 sıkılaştırıcı krem, 3 bin 545 zayıflama jeli, 55 bin 400 cinsel güç arttırıcı jel, 380 paket cinsel güç arttırıcı kahve, 141 bin 440 paket cinsel güç arttırıcı çikolata, 7 kilo 670 gram çikolata ve çay yapımında kullanılan hammadde, toz halinde 200 paket bağırsak çalıştırıcı, 31 sıvı dolum, kapsül, basım, filtre ve ambalaj makineleri, 13 varil ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi.

SAVCILIKTAN, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Şirketin CEO'su  U.K. S., Genel Müdür E. T. ve üst düzey yöneticilerden O. K.’nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Temmuz’da Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin tamamı hakkında, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu', Türk Ceza Kanunu 187. Maddesi ‘Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması’ ve 1262 sayılı ‘İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarları Kanunu’ suçlarından işlem başlatılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TÜM DEPOLARI VE ÜRETİM MAKİNALARI MÜHÜRLENDİ

Ele geçirilen 7 TIR dolusu ürün, imha edilmek üzere ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Şüphelilerin faaliyet yürüttüğü depoları, üretim yaptığı tüm iş yerlerinde ki makinelerinin mühürlendiği öğrenildi.

İŞTE O MADDELER VE ETKİLERİ

Sibutramin; Zayıflama çaylarında bulunan, obezite tedavisinde doktor gözetiminde minimal boyutta kullandırılan bu madde aşırı doz alımında duyu organları, kalp ve damar sistemine zarar veriyor. 

Sildenafil; Sertleşme bozukluğu ve hipertansiyon hastalıkları tedavisinde kullanılan bu ilaç hammaddesi görme bozukluğu, bulanık görme, baş dönmesi ve bilinçsiz doz alımında ölüm riski taşıyor.

Metformin; Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olmak için diyabet hastalarının kullandığı bu ilaç hammaddesi zayıflama amacıyla kullanıldığı zaman ölümcül sonuçlar doğuruyor.

Fluoksetin; Panik atak, Saplantılı kişilik bozukluğu hastalıklarının tedavilerinde doktor gözetiminde minimal dozlarda kullanılan ilaç hammaddesi. Aşırı doz alımlarında da kusma, aşırı sinir ve hayal gördüren bir ilaç hammaddesi.

Parasetamol; Ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların hammaddesi. Aşırı doz alımında uyuşturucu etkisi göstermekte ve vücudu zehirler. 

(DHA)

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