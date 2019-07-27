İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 64 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 30 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 44’ü aktif polis olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.
30 İLDE 75 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde 75 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
ŞÜPHELİLERDEN 47'Sİ GÖZALTINDA
Devam eden operasyonda, şüphelilerden 47'sinin gözaltına alındığı, 17 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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