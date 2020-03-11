İstanbul Küçükçekmece'de bir polis memuru yaralandı

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece gelen bir ihbar üzerine Kanarya Mahallesi'nde belirtilen adrese gitti.

Burada polis aracına, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda bir polis memuru hafif yaralanırken, şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

AA