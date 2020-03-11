11 Mart 2020 Çarşamba 12:24:06 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 12:37:34
İstanbul Küçükçekmece'de bir polis memuru yaralandı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, polis aracına ateş açılması sonucu bir polis memuru yaralandı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece gelen bir ihbar üzerine Kanarya Mahallesi'nde belirtilen adrese gitti.
Burada polis aracına, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Saldırıda bir polis memuru hafif yaralanırken, şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.
AA
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