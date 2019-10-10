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10 Ekim 2019 Perşembe 14:52:32 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:53:48

İstanbul Kırmızısı konusu ne? İstanbul Kırmızısı oyuncuları kimler?

İstanbul Kırmızısı konusu ne? İstanbul Kırmızısı oyuncuları kimler? sorularının yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2017 yılı yapımı olan İstanbul Kırmızısı filmi TV'de ilk kez TV8 ekranlarında yayınlanacak. İstanbul Kırmızısı, 2016 yapımı Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek'in ilk Türk filmidir. Çekimleri İstanbul'da yapılan film, 2 Mart 2017'de İtalya'da 200 salonda, 3 Mart 2017'de ise Türkiye'de 279 salonda gösterime girdi. İstanbul Kırmızısı filmini izlemek isteyenler için merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

İstanbul Kırmızısı dizisi yoğun ilgi görüyor. İstanbul Kırmızısı konusu ne? İstanbul Kırmızısı oyuncuları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2016 yapımı Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek'in ilk Türk filmi olan İstanbul Kırmızısı TV'de ilk kez TV8 ekranlarında yayınlanacak. Filmi izlemek isteyen filmseverler İstanbul Kırmızısı hakkında araştırma yapıyor. İstanbul Kırmızısı filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

İSTANBUL KIRMIZISI TV'DE NE ZAMAN?

İstanbul Kırmızısı TV'de ilk kez TV8 ekranlarında yer alacak. Film 11 Ekim 2019 tarihinde saat 20:00'de yayınlanacak.

İSTANBUL KIRMIZISI KONUSU NE?

Orhan travmatik bir kayıptan sonra her şeyini kaybetmiş ve vahşi bir yaşama yönelmiş eski bir yazardır. Her şeyi bırakarak Londra’ya yerleşir ve editör olarak çalışmaya başlar. Yıllar sonra İstanbul’a geri döner. Bu geri dönüşün nedeni zamanını Paris, Londra ve Berlin’de geçirmiş ünlü yönetmen Deniz Soysal ile tanışmaktır. Deniz hem tarihi aile köşkünden annesini taşımak hem de yeni filmi için hazırlık yapmak için İstanbul’dadır. Deniz doğup büyüdüğü şehirdeki çocukluk anıların anlattığı bir kitap yazmıştır. 

Orhan’ın İstanbul’daki işi, yayınlanmadan önce kitaba son dokunuşları yapmaktır. Uzun yazışmalardan sonra İstanbul’da buluşurlar. Ancak ertesi sabah Deniz ortadan kaybolur. Orhan’ın gelişi ve Deniz’in ortadan kayboluşu ilginç bir rastlantıya işarettir. Gizli bir soruşturma başlatılır. Herkes Deniz’in bir daha geri dönmeyeceğinden endişelidir. Bu sırada, Orhan, Deniz’in kitabında anlatılanların gerçeğin gösterişli bir kopyası olduğunu fark eder. Görünen odur ki Deniz’in gizemli yaşamı ortadan kayboluşuyla birlikte aydınlatılmanın eşiğindedir.

Ferzan Özpetek'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu da Özpetek Gianni Romoli ve Valia Santella ile birlikte kaleme aldı. 

İSTANBUL KIRMIZISI OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda ise Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Nejat İşler, Mehmet Günsür, Zerrin Tekindor, Serra Yılmaz ve Reha Özcan gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

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