İstanbul-Kıbrıs uçağında kadın yolcu paniğe neden oldu: Ben FETÖ'cüyüm, havaalanında 5 tane bomba var
İstanbul-Kıbrıs uçağında daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen bir kadın, 'Ben FETÖ'cüyüm, havaalanında 5 tane bomba var' diye bağırarak büyük bir paniğe neden oldu. Kadının uçakta sigara yakması üzerine yolcular tahliye edildi.
Sabah 06.45'te İstanbul-Kıbrıs uçağında daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen bir kadın yolcu panik yarattı. Uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken kadın yolcu önce "Sürpriz bomba" diye bağırdı, ardından da "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım havaalanında 5 tane bomba var" diye taşkınlık çıkardı.
Panik yaratan kadın yolcu, diğer yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, uçağa gelen polis ekiplerine de "Sizin FETÖ'cü olmadığını ne malum" diye tepki gösterdi. Kadının uçakta sigara yakması üzerine yolcular tahliye edildi.
Kadın gözaltına alınırken, ilk ifadesinde "Şaka yaptım" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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