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01 Ağustos 2019 Perşembe 16:40:54 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:42:30

İstanbul İzmir Otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul İzmir Otoyol ücreti ne kadar?

İstanbul İzmir Otoyolu ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul ile İzmir arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşürecek. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesiminin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleşecek. İstanbul İzmir Otoyolu'nun açılışının gündeme gelmesi ile otoyol fiyatlandırılması ile ilgili aramalar da yoğunlaştı. Peki, İstanbul İzmir Otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul İzmir Otoyol ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı ve İstanbul İzmir Otoyolu'nun diğer detayları haberimizde.

İstanbul İzmir Otoyolu ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. İstanbul ile İzmir arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesiminin açılışı yapılacak. Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleşecek. İstanbul İzmir Otoyolu'nun açılışının gündeme gelmesi ile otoyol fiyatlandırılması ile ilgili aramalar da arttı. Peki, İstanbul İzmir Otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul İzmir Otoyol ücreti ne kadar?  

Bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapılan İstanbul İzmir otoyolu projesinin yapım çalışmalarına 2010'da başlanmıştı. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun, Marmara Bölgesi'ni Ege Bölgesi'ne, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli ulaşım akslarından biri olacağını belirterek, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını anımsattı.

Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alındığını ifade eden Turhan, köprünün İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 78 kilometre yani 1,5 saat kısalttığını bildirdi. Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere yolun hizmete açıldığını anlatan Turhan, 4 Ağustos Pazar günü saat 15.00’te ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete açılacağı müjdesini verdi.

İstanbul-İzmir arasının şu an 8,5 saat sürdüğünü, yeni yapılan 404 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu ile normal şartlar altında 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacağını belirten Turhan, "Bu da yol kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak. Bu güzergahla özellikle ülkemizin sanayi mamullerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde de önemli imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Turhan, İstanbul-İzmir arasındaki mevcut devlet yolunun yaklaşık 515 kilometre olduğunu anımsatarak, otoyolla iki kent arasının 404 kilometreye düşmüş olacağını bildirdi.

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saat süren ulaşımı, 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi 4 Ağustos'ta hizmete sunulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Bu yol kullanıcılarına önemli ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak" dedi.

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul İzmir otoyolunun geçiş ücretleri henüz belli değil. İstanbul İzmir otoyolunun geçiş ücretlerinin ilan edilmesi halinde haberimiz içerisinde yer alacak.

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