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29 Kasım 2019 Cuma 19:54:54 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 19:58:15

İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki FETÖ'cü darbecilere hapis cezası

FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin dosyası ayrılan 4'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, bir sanığa müebbet, 11 sanığa 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin ayrılan dosyadaki 29 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Nurettin Çakmak'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezası veren heyet, aynı suçtan sanıklar Bekir Çakmak'a 15 yıl, Erdal Müniroğlu'na ise 12,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, 17 sanığın ise beraatine karar verdi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Nurettin Çakmak, Birol Abbas, Erdal Müniroğlu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Sanık avukatları ve müşteki Cumhurbaşkanlığı'nın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, son sözleri sorulan sanıklar, darbe girişimiyle bir bağlantılarının olmadığını söyleyerek beraatlerini talep etti.

1 KİŞİYE MÜEBBET HAPİS CEZASI, 17 SANIĞA BERAAT VE ÇEŞİTLİ MİKTARDA CEZALAR

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmaları ve son sözlerini aldıktan sonra kararını açıkladı. Heyet sanıklardan Nurettin Çakmak'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, aynı suçtan sanıklar Bekir Çakmak'a 15 yıl, Erdal Müniroğlu'na ise 12,5 yıl hapis cezası verdi. Heyet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Serdar Asma'ya 8 yıl 9 ay, Yener Çakır'a 7 yıl 6 ay, Emrah Ünlü ve Rıfat Gürkan'a ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, aynı suçtan 7,5 yıl ceza alan sanık İrfan Can'ın cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi. Mahkeme, sanıklar Ahmet Önal, İhsan Öztürk ve Mehmet Ali Yaşar "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Ali Eti'nin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçunun yardım aşamasında olduğu gerekçesiyle 13 yıl 4 ay hapse mahkum ederek, tutuklanmasına karar verdi. Sanık Ali Eti, duruşma salonundaki kolluk görevlilerince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, 17 sanığın ise beraatine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 jandarma personelinin yargılandığı davada, 29 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vermişti. Mahkeme, 18 Nisan 2019'daki duruşmada, İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davayı karara bağlayarak, 11 sanığın müebbet hapis, 19 sanığın da 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına hükmetmişti.

DHA

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