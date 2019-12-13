İstanbul Havalimanı'nda müthiş uyuşturucu operasyonu: Tam 1 ton 700 kilogram

Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarından bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza attı.



Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

İnceleme altına alınan kargo, dedektör köpekler ile kontrol edildi. Numune alınan maddenin "Kratom" adlı uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyonda, 1 ton 745 kilogram ağırlığındaki uyuşturucuya el konuldu.

TRT Haber