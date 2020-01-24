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24 Ocak 2020 Cuma 09:09:53 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 09:18:17

İstanbul Havalimanı'nda kırmızı alarm! Çin'den gelen yolcular, termal kameralarla kontrol edildi

Çin'in Vuhan kentinden başlayan koronavirüs salgını sonrası İstanbul Havalimanı'nda da kırmızı alarma geçildi. Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi.

Pekin, Guangzhou ile Şangay'dan hareket eden uçaklar, saat 06.00'dan itibaren havalimanına ulaştı.

Körüklere yanaşan uçaktan inen yolcular, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekiplerince kurulan termal kameralarla detaylı şekilde tarandı. Çin'den gelen yolcuların büyük çoğunluğunun maske taktıkları görüldü.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinden başlayan bir koronavirüs salgını olduğunu hatırlattı.


AA'da yer alan habere göre Kavak, İstanbul Havalimanı'nda 13 Ocak'tan itibaren önlem almaya başladıklarını, Çin'deki uçuşlarla ilgili risk değerlendirme ve analizi yaptıklarını ifade ederek, "Havayolu şirketleri ile alandaki diğer tüm birimlere bilgilendirme notları ve kişisel olarak alınabilecek tedbirleri bildirdik. Daha sonra Bakanlığımızın Bilim Kurulu kararları doğrultusunda buradaki tedbirleri seviye seviye işleme koymaya başladık. Bugün de dün geceden beri başladığımız termal kamera taramalarına bundan sonra öncelikle Çin uçakları olmak üzere devam ediyoruz." diye konuştu.


Termal kameraların 38 derecenin üstündeki vücut ısısını yansıtan sistemler olduğuna değinen Kavak, şöyle devam etti:

"Bunlar sadece kamera önünden geçilirken vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olan kişileri seçmemizi, ayıklamamızı sağlıyor. Eğer 38 derecenin üzerindeyse o kişileri gruptan ayırarak, ilk önce muayene ve sorgulamalarını yapıyoruz. Bir risk ya da olası vaka olma ihtimali varsa o zaman karantina odalarımızda değerlendirmeleri bitirdikten sonra 112'nin özel donanımlı ambulanslarıyla negatif basınçlı sedyelerle referans hastanelere sevkini sağlıyoruz. Daha sonra tanı ve tedavi için hastanedeki süreç başlıyor."

Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların inişte termal kameralarla taranacağını bildirmişti.

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