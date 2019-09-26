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26 Eylül 2019 Perşembe 16:59:16 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:06:32

İstanbul fay hatları haritası! İstanbul toplanma alanları

İstanbul'da yaşanan şiddetli depremin ardından "İstanbul fay hatları haritası, Türkiye deprem haritası" yoğun olarak araştırılmaya başlandı. En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Olası deprem anlarında vatandaşların toplanma alanlarına gitmeleri gerekiyor. İşte İstanbul toplanma alanları..

İstanbul fay hatları haritası! İstanbul toplanma alanları nereler? merak ediliyor.  En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Olası deprem anlarında vatandaşların toplanma alanlarına gitmeleri gerekiyor. Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlandı. 

AFAD'DAN VATANDAŞLARA UYARI

AFAD'dan yapılan afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Yolların acil yardım araçları için boş bırakılması, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması gerektiği belirtilerek, yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması istendi.

Son depremleri, afad.gov.tr ve deprem.gov.tr adreslerinden 7 gün 24 saat, anlık olarak takip edebileceği, AFAD Deprem Dairesi'nin, ülkedeki her 5 istasyondan 4'ünü işlettiği ve 1056 deprem gözlem istasyonuyla depremleri çözümlediği kaydedildi.

AFAD, Twitter hesabından yaptığı duyuruda da Silivri'de meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısını yaptı.

İSTANBUL ACİL TOPLANMA ALANLARI

ACİL TOPLANMA ALANI 

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA :

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.
 

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