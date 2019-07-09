  • Bist 100
    96811.2
  • Dolar
    5,7305
  • Euro
    6,4249
  • Altın
    255,3200
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Yirmişer yıla kadar hapis... Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Yirmişer yıla kadar hapis...
Netanyahu'dan İran'a 'F-35'li tehdit Netanyahu'dan İran'a 'F-35'li tehdit
Macaristan-Ukrayna arasındaki gerginlik sürüyor Macaristan-Ukrayna arasındaki gerginlik sürüyor
Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a destek Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a destek
İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal girişimi davasında yeni karar İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal girişimi davasında yeni karar
Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı
ABD bunu ilk kez yapıyor! 2 kişiyi yaptırım listesine ekledi ABD bunu ilk kez yapıyor! 2 kişiyi yaptırım listesine ekledi
Mustafa Cengiz: Kadromuza güvenimiz tam Mustafa Cengiz: Kadromuza güvenimiz tam
Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek
İstanbul, Mecidiyeköy’de korkutan yangın! İstanbul, Mecidiyeköy’de korkutan yangın!
AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası
Mandela'nın torunundan İsrail'e 'Filistin satılık değildir' tepkisi Mandela'nın torunundan İsrail'e 'Filistin satılık değildir' tepkisi
Hatay'da otomobildeki patlama ile ilgili 5 gözaltı daha Hatay'da otomobildeki patlama ile ilgili 5 gözaltı daha
Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde 'siyasi slogan' yasağı Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde 'siyasi slogan' yasağı
BM'den 'Güney Sudan' açıklaması BM'den 'Güney Sudan' açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz Bakan Alan Duncan ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz Bakan Alan Duncan ile görüştü
Fuat Oktay: 11. Kalkınma Planı halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olacak Fuat Oktay: 11. Kalkınma Planı halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olacak
Emine Erdoğan, Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumunun açılışını yaptı Emine Erdoğan, Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumunun açılışını yaptı
Suriye sınırına askeri sevkiyat Suriye sınırına askeri sevkiyat
JÖAK darbe davasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı JÖAK darbe davasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı
Demli çaydan iş kurmanın Rize’den Yalova’ya uzanan hikayesi Demli çaydan iş kurmanın Rize’den Yalova’ya uzanan hikayesi
Netanyahu İran'ı, bu sefer de F-35s savaş uçaklarıyla tehdit etti Netanyahu İran'ı, bu sefer de F-35s savaş uçaklarıyla tehdit etti
Ay Lav Yu oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? Ay Lav Yu filmi nerede çekildi ? Ay Lav Yu oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? Ay Lav Yu filmi nerede çekildi ?
Türkiye'nin konuştuğu maganda dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu maganda dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Temmuz 2019 Salı 20:03:55 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 20:06:03

İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal girişimi davasında yeni karar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal teşebbüsüyle ilgili yargılanırken dosyası ayrılan eski Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlisi Uğuz, 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal teşebbüsüyle ilgili 67 sanıkla yargılanırken dosyası ayrılan eski Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlisi İsmail Uğuz, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Uğuz katıldı. Davanın müdahillerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını ise avukatları temsil etti.

Duruşmada, sanık Uğuz mütalaaya karşı savunmasını yaptı. Uğuz, savunmasında, FETÖ adlı bir oluşum içinde bulunmadığını, emniyet müdürlüğü önündeki olaylarla ilgili kamera görüntülerinde yer almadığını ve o dönem İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü için HTS kayıtlarında emniyet müdürlüğü civarındaymış gibi göründüğünü öne sürdü.

Karar verileceği belirtilerek son sözleri de sorulan Uğuz, beraat talebinde bulundu.

REKOR ÜYELİK CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Uğuz'u, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, suçun işleniş şekli, özelliği, sanığın örgüt içindeki konumu, görev ve faaliyetlerine göre, alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Terör suçu kapsamında olduğu için cezada yarı oranında artırım yapan heyet, sanık Uğuz'un neticeten 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Uğuz'un tutukluluğunun devamını da kararlaştıran heyet, Uğuz hakkında, "Anayasal düzeni, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ceza verilmesi talebiyle açılan davalarda sanığın bu suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraate yönelik hüküm de kurdu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Birlik Köprüsü'nde çıkan olaylar ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal girişimine ilişkin aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli olan şüpheli İsmail Uğuz'un, Aynacı'ya darbe girişimi kapsamında destek olmak amacıyla Vatan Caddesi'nde hazır bulunduğu öne sürülüyordu.

İddianamede, şüpheli İsmail Uğuz'un, 15 Temmuz 2016'da 4. sınıf emniyet müdürü rütbesinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaptığı belirtilerek, Uğuz'un kullandığı tespit edilen GSM hattının HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, olay gecesi darbeci askerlerin işgal etmek için geldiği Vatan Caddesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü çevresinde baz sinyalleri verdiği vurgulanıyordu.

Şüpheli Uğuz'un iletişim kayıtlarına ve internet iletişim sorgu sonuçlarına yer verilen iddianamede, telefonun, 15 Temmuz 2016'da saat 16.20 sıralarında Edirne'den, saat 17.18 sıralarında Kırklareli'nden, saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Silivri ilçesinden sinyal verdiği, 16 Temmuz 2016'da saat 01.00 ile saat 01.10'da ise il emniyet müdürlüğüne kısa mesafede olan Fatih Akdeniz Caddesi 122 numaralı yerde sinyal verdiği anlatılıyordu.

İddianamede ayrıca, şüpheli Uğuz'un, darbe girişimi eylemi esnasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Edirne Emniyet Müdürlüklerinin göreve davetlerine rağmen görev yerine gitmediği, 17 Temmuz 2016'da düzenlenen tutanağa göre o gün de görevinde olmadığı kaydediliyordu.

Uğuz'un, HTS kayıtları, hakkındaki ifadeler, hesap hareketleri, "ByLock" kullanıcısı olması ve tüm soruşturma evrakına göre diğer emniyet müdürü Mithat Aynacı ile birlikte darbe girişiminin emniyet ayağı içerisinde yer aldığı vurgulanan iddianamede, bu kişinin suç tarihinde bu amaçla Vatan Caddesi civarında hazır bulunduğu ancak diğer şüphelilerin gözaltına alınması üzerine yakalanmamak için hastaneye giderek kayıt yaptırdığının tespit edildiği dile getirilmişti.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANMIŞTI

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Uğuz, 14 Ekim 2016'da Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamalar esnasında üzerinde sahte kimlikle yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve Uğuz, darbe girişiminde emniyet müdürlüğünün işgaliyle ilgili Aynacı ve kimi askerlerin de aralarında bulunduğu 66 sanıkla birlikte yargılanmaya başlamıştı.

Mahkeme heyeti, 21 Mayıs 2018 tarihli duruşmada, tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da aralarında bulunduğu 10 sanığa, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa da müebbet hapis cezası vermişti. Diğer sanıklara da kimi suçlardan farklı cezalar uygulanmıştı.

Sanıklardan eski emniyet müdürü İsmail Uğuz hakkındaki dava dosyası, bütün delillerin toplanamamış olması dikatte alınarak ayrılmış ve başka bir esasa kaydedilmişti.

(AA)

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Yirmişer yıla kadar hapis...
Netanyahu'dan İran'a 'F-35'li tehdit
JÖAK darbe davasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı
Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek
İstanbul, Mecidiyeköy’de korkutan yangın!
Son dakika... Hükümetin kamu işçisine yaptığı zam teklifi belli oldu
İşte İngiliz istihbaratının "çok gizli" cihazları
Mustafa Cengiz: Kadromuza güvenimiz tam
Samsun'da gelin dehşeti! 92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla dövdü...
Emre Mor ile prensip anlaşmasına varıldı
ABD-İngiltere arasında kriz yaratacak sözler! Trump hakaretler yağdırdı
Yavuz,'Zafer'e ulaştı, Rum basınını korku sardı
İstanbul yandı! Termometreler 40 dereceyi gösterdi
PKK'nın hain planı deşifre oldu
İzmir’in göbeğinde çöp dağları
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
S-400'ler bakın nasıl gelecek
Bahçeli'den kriz tellallarına Merkez Bankası ayarı
Cizre'de sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ