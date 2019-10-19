İstanbul’da vapur seferleri iptal mi son dakika 2019? 19 Ekim bugün iptal edilen vapur seferleri

İstanbul’da vapur seferleri iptal mi son dakika 2019? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sis yüzünden iptal olan vapur seferleri, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Boğaz’daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Sis yüzünden iptal olan vapur seferleri haberimizin içerisinde yer alıyor.

SİS YÜZÜNDEN İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Kadıköy-Eminönü seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRANSİT GEÇİŞLERE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı’nda, gece saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce, deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 02.45´te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı’na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılmaya devam ediliyor.