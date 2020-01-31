31 Ocak 2020 Cuma 08:40:01 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 08:41:14
İstanbul’da çakar denetimi
İstanbul’da sabah erken saatlerde birçok noktada çakar ve emniyet şeridi uygulaması yapıldı. Uygulamada usulsüz çakar kullananlar ve emniyet şeridini ihlal edenler hakkında işlem yapıldı.
İHA
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