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26 Ocak 2020 Pazar 11:20:38 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 11:55:45

'İstanbul’da beklenen 7,6 şiddetindeki depremin İtalya ve Avusturya’dan bile hissedilecek'

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında beklenen 7,6 şiddetindeki depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, olası depremin İtalya ve Avusturya’dan bile hissedilebileceğini belirtti.

İstanbul depremi olarak yanlış adlandırılan Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında beklenen 7,6 şiddetindeki depremin İtalya ve Avusturya'dan da hissedileceğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, “Denizin üzerinden değil, kabuktan gelecektir. O etkileşim ve deprem dalgaları dolayısıyla Bursa da 7,6 şiddetindeki depremden bayağı ciddi bazlı etkilenecektir. Çünkü Bursa'daki yerleşim yerlerinin bazı zeminleri depremin etkisini büyütecektir. Ova bölgesi tamamen bu şekildedir. İkincisi Kuzey Anadolu ortak fay hattı olarak adlandırdığımız İznik'ten başlayıp Gemlik, Orhangazi, Mudanya ve Karacabey'e doğru devam eden fay hattı üzerinde oluşabilecek bir deprem zaten yerleşim yerlerinin içinden geçiyor. Bundan etkilenmeme şansımız yok. Buradan İstanbul çok etkilenmeyecek. Ama üçüncü bir fay hattımız daha var. Tam yerleşim yerlerinin içerisinden geçen, İnegöl'den başlayıp Kestel ve Gürsu'dan sonra Yıldırım'da üç kola ayrılmaktadır. Osmangazi'den devam edip Nilüfer, Çalı, Mustafakemalpaşa'nın altından Uluabat Gölü'nden devam eden bir fay hattımız var. Bunları değerlendirdiğimiz zaman Bursa'yı üç ana kolun etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi.

"BURSA'DA MEYDANA GELEBİLECEK BİR DEPREM ÖNEMLİ HASARLAR VEREBİLİR"

İHA'da yer alan habere göre Bursa'nın 7,2 büyüklüğüne kadar deprem üreten fay hattına sahip olduğunu belirten Er, “1855 yılında Bursa'da meydana gelen depremde Ulu Cami'nin 20 kubbesinden 16'sı, Tarihi Kapalı Çarşı ve surlar yıkıldı.

Mustafakemalpaşa ovasındaki birçok köy yerle bir oldu. Bin civarında insan hayatını kaybetti. Marmara Denizi'ndeki fay hattında 3 büyüklüğündeki depremi duyamayız. Ancak 2,5 büyüklüğünde güneydoğu hattında bir deprem olsa herkes hisseder. Bundan bir ay önce 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğinde herkes ayağa kalktı. Çünkü yerleşim yerimizin tam altında olan bir depremdi. Bursa'da meydana gelebilecek bir deprem gerçekten önemli hasarlar verebilir. Bununla ilgili acil önlem almalıyız” şeklinde konuştu.

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