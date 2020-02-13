  • Bist 100
    120541
  • Dolar
    6,0405
  • Euro
    6,5574
  • Altın
    306,6140
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğünde korkunç ifadeler Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğünde korkunç ifadeler
Sinem Umaş'ın cezası belli oldu! 'Polise hakaret' iddiasıyla davalık olmuştu Sinem Umaş'ın cezası belli oldu! 'Polise hakaret' iddiasıyla davalık olmuştu
Trabzonspor, Erzurumspor'u eleyerek Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu Trabzonspor, Erzurumspor'u eleyerek Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu
İstanbul CHP yönetimi bunlarla konuşuluyor! Biri küfürbaz biri aşağılayıcı İstanbul CHP yönetimi bunlarla konuşuluyor! Biri küfürbaz biri aşağılayıcı
TFF 'kural hatası' kararını açıkladı TFF 'kural hatası' kararını açıkladı
'Michael Seri'yi sakın Fenerbahçe Galatasaray derbisinde oynatmayın' 'Michael Seri'yi sakın Fenerbahçe Galatasaray derbisinde oynatmayın'
ABD'nin gözde üniversiteleri Harvard ve Yale, Suudi Arabistan ve Çin'den gizli para aldı ABD'nin gözde üniversiteleri Harvard ve Yale, Suudi Arabistan ve Çin'den gizli para aldı
'Siyanürün tadına bakmak istemiştim' 'Siyanürün tadına bakmak istemiştim'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yerli otomobil için 10 ülke bayilikle ilgili irtibata geçti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yerli otomobil için 10 ülke bayilikle ilgili irtibata geçti
Eski cumhuriyet savcısı Tamer C. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı Eski cumhuriyet savcısı Tamer C. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı
CHP'de kasayı boşaltma krizi! Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı CHP'de kasayı boşaltma krizi! Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı
Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Dünyaca ünlü müzisyen Peter Murphy'den Türk sağlık sistemine büyük övgü! Dünyaca ünlü müzisyen Peter Murphy'den Türk sağlık sistemine büyük övgü!
Kılıçdaroğlu, İnce ile görüştü Kılıçdaroğlu, İnce ile görüştü
CHP'de Kılıçdaroğlu diktası! Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen, disipline sevk edildi CHP'de Kılıçdaroğlu diktası! Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen, disipline sevk edildi
Antalya için korkutan deprem açıklaması: Tarihsel döngü süresi çoktan dolmuş Antalya için korkutan deprem açıklaması: Tarihsel döngü süresi çoktan dolmuş
Ilgaz Dağı ocak ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı Ilgaz Dağı ocak ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı
Danıştay'dan 'içtihat paylaşımı' toplantısı Danıştay'dan 'içtihat paylaşımı' toplantısı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Kadir Şeker hakkında flaş açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan Kadir Şeker hakkında flaş açıklama
İkinci Tosuncuk Gürcistan'da yakalandı İkinci Tosuncuk Gürcistan'da yakalandı
FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni itiraf etti FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni itiraf etti
Isparta'da öğrencinin yüzüne tekme atan okul müdürü hakkında dava açıldı Isparta'da öğrencinin yüzüne tekme atan okul müdürü hakkında dava açıldı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib açıklaması: Ateşkes için zor kullanılacak Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib açıklaması: Ateşkes için zor kullanılacak
Türkiyeli kişi başı 303 TL bağış ve yardım yaptı Türkiyeli kişi başı 303 TL bağış ve yardım yaptı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Şubat 2020 Perşembe 18:21:46 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 18:55:10

İstanbul CHP yönetimi bunlarla konuşuluyor! Biri küfürbaz biri aşağılayıcı

CHP'nin yerel iktidara geldiği İstanbul, belediye başkanı ve genel sekreter yardımcısının küfür, hakeret ve aşağılamalarıyla konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı İmamoğlu, Meclis'te AK Partili üyeye küfretti, yüzü kızararak özür diledi. Genel sekreter yardımcısı Yeşim Şişli, kadın çalışanların hor gören sözler sarf etti, istifa etti. Ancak hala İBB sitesinde görevde görünüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye meclisi oturumunda, mikrofon kapalıyken kendisine 'kayak tatili nasıldı" diye takılan AK Partili üye Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya "Kayak g...ne girsin" diye küfür etti.

ÖZÜR DİLEDİ

İmamoğlu'nun yanında oturan AK Partili Divan Katibi Onur Ayugun, bu sözleri AK Parti Grubu'na iletti. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'na "Özür dilemenizi bekliyoruz" dedi.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da, "Meclis üyelerine küfrederek, hakeret ederek meclisi yönetemezsiniz" diye konuştu. Göksu'nun "Özür dileyene kadar Meclis'i terk ediyoruz" demesi üzerine İmamoğlu, "Üzüntümü dile getiriyorum" dedi. Göksu da, "Bunu özür olarak kabul ediyoruz" diye konuştu. Küfre maruz kalan Aşıkkutlu, İmamoğlu'nun kendisini makamına davet ettiğini ve özür dilediğini açıkladı.

ŞİŞLİ İFADE VERDİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli de, İSMEK'teki kadın çalışanları horlayan, aşağılayan sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında dün savcıya ifade verdi. "Soruşturmanın selameti" için görevinden istifa eden Şişli, "İşten çıkarılınca iftira attılar" iddiasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun istifa ettiğini açıkladığı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İBB’nin kurumsal kimliğinde halen yerinde duruyor.

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Yeşim Meltem Şişli hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hakkında "İstifa etti" denilen Yeşim Meltem Şişli'nin, halen belediyenin kurumsal kimliğinde yer aldığı ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER