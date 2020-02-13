İstanbul CHP yönetimi bunlarla konuşuluyor! Biri küfürbaz biri aşağılayıcı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye meclisi oturumunda, mikrofon kapalıyken kendisine 'kayak tatili nasıldı" diye takılan AK Partili üye Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya "Kayak g...ne girsin" diye küfür etti.

ÖZÜR DİLEDİ

İmamoğlu'nun yanında oturan AK Partili Divan Katibi Onur Ayugun, bu sözleri AK Parti Grubu'na iletti. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'na "Özür dilemenizi bekliyoruz" dedi.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da, "Meclis üyelerine küfrederek, hakeret ederek meclisi yönetemezsiniz" diye konuştu. Göksu'nun "Özür dileyene kadar Meclis'i terk ediyoruz" demesi üzerine İmamoğlu, "Üzüntümü dile getiriyorum" dedi. Göksu da, "Bunu özür olarak kabul ediyoruz" diye konuştu. Küfre maruz kalan Aşıkkutlu, İmamoğlu'nun kendisini makamına davet ettiğini ve özür dilediğini açıkladı.

ŞİŞLİ İFADE VERDİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli de, İSMEK'teki kadın çalışanları horlayan, aşağılayan sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında dün savcıya ifade verdi. "Soruşturmanın selameti" için görevinden istifa eden Şişli, "İşten çıkarılınca iftira attılar" iddiasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun istifa ettiğini açıkladığı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İBB’nin kurumsal kimliğinde halen yerinde duruyor.

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Yeşim Meltem Şişli hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hakkında "İstifa etti" denilen Yeşim Meltem Şişli'nin, halen belediyenin kurumsal kimliğinde yer aldığı ortaya çıktı.