İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın canlarını böyle tehlikeye atıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı hizmet aracı işçileri çağ dışı yönetmelerle çalışma yerlerine götürüyor. Otobanda son sürat giderek kazalara davetiye çıkaran İstanbul Belediyesi trafik kurallarına uymayarak çok sayıda vatandaşımızın canlarını tehlikeye atıyor
TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı bir kamyoneti bu sabah skandal bir uygulamaya imza atarken görüntüledik. “Hizmet Aracı” ile 08:15 sularında D-100 otobanında temizlik yapmaya götürülen en az 4 işçinin hiçbir güvenlik önlemi olmayan açık kasada taşındığı görüntülendi. Üstelik kasasında 4 can taşıyan bu hizmet aracının otobanda son sürat hız yaptığı ve sağlı sollu diğer araçlara makas attığı da işin cabası…
KIRSAL KESİM DIŞINDA BÖYLE TAŞIMA YASAK
İstanbul Trafik Şube ile yaptığımız görüşmede böyle işçi taşımanın yasak olduğu bilgisi verildi. Kasada işçi taşımaya sadece tarım işçileri noktasında izin verildiği ve 4 tonluk traktör römorkunda 8 kişi ile sınırlı olduğu öğrenilirken, bunun da sadece kırsal kesim için geçerli olduğu hatırlatıldı.
5 GÜNDE 52 CAN VERDİK
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden dün akşam saat 17.00’ye kadar 5 günde ülke genelinde ölümlü ve yaralamalı birçok kaza meydana geldi.
Bayram trafiğinde aşırı hız ve dikkatsiz kullanımlarda ölü sayısı 52’ye, yaralı sayısı 427’ye yükselirken, belediyeye ait bir aracın işçileri böyle taşıması tepki çekiyor.
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