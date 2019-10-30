İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü. İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle bazı yüksek ormanlık alanlar ve binalar puslu bir havaya büründü.

Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve boğaza bakan yamaçlarda sabah saatlerinde sis oluştu. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında deniz üstünde yoğun görülen sis nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Sis nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksama yaşanmadı.

GÖKDELENLER GÖRÜNMEDİ

Yüzlerce metre yükseklikteki gökdelenler sis nedeniyle adeta görünmez hale geldi. Vatandaşlar sis nedeniyle Anadolu Yakası'ndaki yüzlerce metre yükseklikteki gökdelenleri fark etmekte bile güçlük yaşadı.

(DHA)