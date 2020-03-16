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16 Mart 2020 Pazartesi 12:03:49 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 12:10:11

İstanbul Adliyesi'nde korona önlemi! Tutuksuz davaların duruşmaları ertelendi

Çin'den dünyaya yayılan ve 6 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs tehdidine yönelik olarak İstanbul Adliyesi'nde tutuksuz davaların duruşması 14 Nisan'a kadar ertelendi.

Birçok alanda Kovid-19 kapsamında önlemler alınmaya devam ederken, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmalar için de yeni bir düzenleme yapıldı.

DAVALAR GÖRÜLECEK VE ACİL DURUŞMALAR YAPILACAK

Alınan karar doğrultusunda, 14 Nisan'a kadar sadece tutuklu sanıkların yargılandığı davalar görülecek ve acil duruşmalar yapılacak.

SEGBİS ARACILIĞIYLA MAHKEME SALONUNA BAĞLANACAK

Ayrıca, tutuklu şüpheli ve sanıkların, adliyeye getirilmeden, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlanacağı öğrenildi.

BÖYLE DUYURULDU

Duruşma tutanağında şu satırlara yer verildi: "Her ne kadar duruşma 17 Mart 2020 günü saat 11:45'e bırakılmış ise de, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13 Mart 2020 tarihli Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı Dünya Sağlık Örgütü'nün 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre yüzden fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vaka ile kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından Corona Virüs için 2 Mart 2020tarihinde küresel risk seviyesini yüksekten çok yüksek seviyesine çıkarmış, ayrıca uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmiştir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Corona Virüs bilim kurulunun önerileri kapsamında yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılabilecek diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gereli görülen hallerde SEGBİS uygualamsı kullanılması hususunun mahkemelerinizde derğelendirilmesinin, meşkûr kurulun önerileri doğrulturusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına duyurulması…"

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