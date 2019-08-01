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01 Ağustos 2019 Perşembe 11:16:28 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:20:58

İstanbul Adliyesi personel alımı sonuçları! İstanbul Adliyesi zabıt ve icra katipliği sınavı ne zaman?

İstanbul Adliyesi personel alımı sonuçları arama motorlarında aratılıyor. İstanbul Adliyesi zabıt ve icra katipliği personel alımına başvuran adaylar sonuçları ve sınavın yapılacağı tarihi merak ediyor. İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca verilen sınav izni ile İstanbul Adliyesi için 178 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 20 kişi, Silivri Adliyesi için 2 kişi ve Çatalca Adliyesi için 1 kişi olmak üzere toplam 201 Sözleşmeli İcra Katibi alımı, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca verilen sınav izni ile İstanbul Adliyesi için 80 kişi, Silivri Adliyesi için ( Silivri, Çatalca, Marmaraereğlisi Adliyeleri ) 14 kişi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi için ( Tekirdağ İdare ) 3 kişi olmak üzere toplam 97 Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı yapılıyor.

İstanbul Adliyesi personel alımı sonuçları ve İstanbul Adliyesi zabıt ve icra katipliği sınavı ne zaman? arama motorlarında araştırılıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesi hakkındaki aramalar devam ediyor. Bakanlık bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı yapılıyor. Alım yapılacak branşlar Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire, kaloriferci olarak açıklanmıştı. Yapılacak alımda en fazla personel 6 bin 126 kişiyle infaz ve koruma memurluğunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği ve 1.169 personelle mübaşirlik takip edecek. Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular 1-16 Temmuz 2019 tarihlerinde kabul edilmiş olup, sonuçlar 30 Temmuz itibari ile il il açıklanmaya başladı.

Aynı gün Adana Adliyesi, Gaziantep Adliyesi, Konya Adliyesi, Artvin Adliyesi, Tekirdağ Adliyesi, Hatay Adliyesi, Erzurum Adliyesi, Manisa Adliyesi, Kilis Adliyesi,Trabzon Adliyesi, Giresun Adliyesi, Kastamonu Adliyesi, Sinop Adliyesi ve Zonguldak Adliyesi Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesini açıklamıştı. Akabinde İstanbul Adliyesi de alım yapacağı icra ve zabıt katipliği personel alımı sonuçlarını duyurdu. İstanbul Adliyesi, SözleĢmeli İcra Katipliği ve Zabıt Katipliği Sınavına ilişkin duyuru yaptı.

İSTANBUL ADLİYESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI
 

İSTANBUL ADLİYESİ İCRA KATİPLİĞİ SINAVI

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 28/06/2019 tarihli, 1099 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince; İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca verilen sınav izni ile İstanbul Adliyesi için 178 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 20 kişi, Silivri Adliyesi için 2 kişi ve Çatalca Adliyesi için 1 kişi olmak üzere toplam 201 Sözleşmeli İcra Katibi alımı için sınav izni verildi.

Sınava katılacak tüm adayların gerekli yoklamanın yapılması için Sınav Kayıt Formu ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi ile birlikte İstanbul Adalet Sarayı -3' deki atrium alanında aday tespit listesinde isimleri okunduğu sırada hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar belirtilen gün ve saatte İstanbul Adalet Sarayı -3' deki atrium alanında hazır bulunmamaları halinde uygulama sınavına ALINMAYACAKLARDIR. Sözleşmeli İcra Katipliği sınavına başvuru yapan ve listede isimlerinin yanında “BAġARILI” yazan adaylar için uygulama sınavı 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 08:00'da başlatılacak olup, uygulama sınavına katılacak adaylar sınav salonuna belirtilen aday tespit listesine göre sıralı olarak gruplar halinde alınacaklardır. Uygulama Sınavında “BAġARILI” olan adaylardan doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak; İstanbul Adliyesi için 178 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 20 kişi, Silivri Adliyesi için 2 kişi ve Çatalca Adliyesi için 1 kişi olmak üzere toplam 201 Sözleşmeli İcra Katibi kadrosunun 3 katı olan 603 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada son sıradaki ile aynı sayıda doğru kelime yazan adaylar da sözlü sınava girebileceklerdir.

İSTANBUL ADLİYESİ ZABIT KATİPLİĞİ SINAVI

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28/06/2019 tarihli, 4424 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince; İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca verilen sınav izni ile İstanbul Adliyesi için 80 kişi, Silivri Adliyesi için ( Silivri, Çatalca, Marmaraereğlisi Adliyeleri ) 14 kişi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi için ( Tekirdağ İdare ) 3 kişi olmak üzere toplam 97 Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı için sınav izni verilmiştir.

Sözleşmeli Zabıt Katipliği sınavına başvuru yapan ve listede isimlerinin yanında “BAġARILI” yazan adaylar için uygulama sınavı 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 08:00'da başlatılacak olup, uygulama sınavına katılacak adaylar sınav salonuna belirtilen aday tespit listesine göre sıralı olarak gruplar halinde alınacaklardır. Uygulama Sınavında “BAġARILI” olan adaylardan doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak; İstanbul Adliyesi için 80 Sözleşmeli Zabıt Katibi kadrosunun 3 katı olan 240 aday, Silivri Adliyesi için ( Silivri, Çatalca, Marmaraereğlisi Adliyeleri ) 14 Sözleşmeli Zabıt Katibi kadrosunun 3 katı olan 42 aday, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi için ( Tekirdağ İdare ) 3 Sözleşmeli Zabıt Katibi kadrosunun 3 katı olan 9 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada son sıradaki ile aynı sayıda doğru kelime yazan adaylar da sözlü sınava girebileceklerdir.

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