İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma koşulları 2019 nelerdir? sorularının yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından güncel olarak araştırılıyor. İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılıyor. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan çalışanlar, işsizlik maaşı alabilmek için başvuru koşullarını ve başvuruların nasıl yapıldığını merak ediyor. İşsizlik maaşı başvurusu ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA KOŞULLARI 2019 NELERDİR?

1- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

2- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

3- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

4- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,



İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREDE VERİLİR?

Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI 2019 NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

1- Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan : 1.015,59 TL işsizlik maaşı

2- Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan : 1.389,37 TL işsizlik maaşı

3- Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan : 2.031,19 TL işsizlik maaşı

* Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt asgari ücret 2 bin 558,40 TL'dir.