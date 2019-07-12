İşsizlik maaşı 2019 Temmuz ayında ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler?

İşsizlik maaşı alma şartları neler? sorusu oldukça merak ediliyor. Her gün birçok insan işten atılıyor yada çıkarılıyor. Bu durumun nedenlerinin başında, büyük sektörlerin kendi içlerinde küçülmesinin rolü oldukça fazla. Sigortalı çalışan bir kişi kendi kusurları ve sebepleri dışında işten çıkmaları halinde işsizlik maaşı alabilir durumda oluyor. Yalnız önemli bir hususu es geçmemek gerekiyor, işsizlik maaşı almayı düşünen vatandaşlar için işsiz kalmadan önce 120 gün sigorta primlerinin iş veren tarafından ödenmiş olması gerekiyor. Daha fazla merak edilenler haberimizde...

İŞSİZLİK MAAŞI 2019 TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLDU?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL oldu. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Öncelikle bireylerin işsizlik maaşından faydalanabilmeleri için kendi rızası olmadan işten çıkarılmaları gerekir. Örneğin; işverenin sizinle çalışmaya devam etmemek istememesi veya iş yerinin iflas etmesi gibi sizin isteğiniz dışında gerçekleşen durumlarda oluyor. İşsizlik maaşından faydalanabilmek için ise 120 gün aralıksız çalışmış ve sigorta primlerinizin ödenmiş olması gerekiyor. Bunun yanında işten atılan ve önceki 120 gün aralıksız olarak sigorta primi yatmış olan bir kişinin, işsiz kalmadan önceki çalışma süresi hesaba katıldığında, 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir. Sigorta primi en az 600 gün ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödemesi olan kişiye 8 ay, 1080 gün prim ödemesi yapılmış kişiye de 10 ay işsizlik maaşı bağlanır ve bu süre boyunca bu personel işsizlik maaşından faydalanır.

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

- Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir. İşsizlik sigortasına başvuru Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişinin işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' 81 İlde bulunan Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) müracaat etmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus, işten çıkış tarihinden sonra 30 günü geçmemesi gerekmektedir. Bu sayede hak ettiğiniz parayı tam olarak alabilirsiniz. Bu 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda alacağınız para da düşecektir. İşsizlik maaşı alan bir vatandaş, devlet destekli sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bunun içinde vatandaşın İŞKUR resmi sayfasından başvuru yapması gerekmektedir. Öte yandan İŞKUR'un yanı sıra e- Devlet üzerinden de başvurular kabul ediliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Sigortalı çalışan işçilerin işlerinden ayrılma durumunda almaya başladıkları işsizlik maaşını hesaplamak için işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplıyor. Bu bağlamda çalışanların maaşı ne kadar olursa olsun alacakları işsizlik maaşının asgari ücret brüt tutarının yüzde 80’ini geçmediği görülüyor.

MAAŞ SÜRESİ NEDİR? NASIL BELİRLENİR?

İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

2019'DA KİM KAÇ LİRA İŞSİZLİK MAAŞI ALACAK?

Gelecek yıl, brüt ücreti 3 bin lira olan işçi bin 191 TL; brüt ücreti 3 bin 500 TL olan bin 389 TL; brüt ücreti 4 bin lira olan bin 588 TL; brüt ücreti 4 bin 500 TL olan bin 786 TL; brüt ücreti 5 bin TL olan bin 985 TL; brüt ücreti 5 bin 500 lira ve üstü olan işçiler de 2 bin 31 TL işsizlik maaşı alacak. 600 GÜN PRİM ÖDEME KOŞULU İşsizlik maaşı alabilmek için, son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması gerekiyor. İŞKUR'a işsizlik başvurusunun, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan işsizlik maaşı en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira oldu.