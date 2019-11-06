İsrail ve ABD'den nükleer propaganda

  • Bist 100
    100581
  • Dolar
    5,7648
  • Euro
    6,3896
  • Altın
    275,8270
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bağdadi’nin yanından kurtarılan Yezidi kız aylarca tecavüze uğradı Bağdadi’nin yanından kurtarılan Yezidi kız aylarca tecavüze uğradı
FETÖ tutuklu yakınlarına dolar kuru üzerinden yardım yapılmış! FETÖ tutuklu yakınlarına dolar kuru üzerinden yardım yapılmış!
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede askeri mahkeme kuruldu Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede askeri mahkeme kuruldu
Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı
Macron aşırı sağa kayıyor! Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota uygulanacak Macron aşırı sağa kayıyor! Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota uygulanacak
Ispanak vakası sonrası ortaya çıktı! Türkiye'deki yabancı otların bölge bölge sayısı Ispanak vakası sonrası ortaya çıktı! Türkiye'deki yabancı otların bölge bölge sayısı
BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu
107 yaşında süt diş çıkarttı! Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı! 107 yaşında süt diş çıkarttı! Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı!
Eski Boeing çalışanından şok iddia: Arızalı! Eski Boeing çalışanından şok iddia: Arızalı!
Galatasaray 3 milyon vermemişti, şimdi 100 milyon Euro! Galatasaray 3 milyon vermemişti, şimdi 100 milyon Euro!
Mahkeme başkanından, Adnan Oktar'ın veliahtı Merve Büyükbayrak'a dikkat çeken soru: Neden Adnan Hoca diyorsunuz? Mahkeme başkanından, Adnan Oktar'ın veliahtı Merve Büyükbayrak'a dikkat çeken soru: Neden Adnan Hoca diyorsunuz?
Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini belirledi Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini belirledi
Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
İşçilerden CHP'ye tepki: PKK’lıları işe almak için mi bizi attınız? İşçilerden CHP'ye tepki: PKK’lıları işe almak için mi bizi attınız?
Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarlara yasak geliyor Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarlara yasak geliyor
Trump'ın azil sürecinde flaş gelişme: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi Trump'ın azil sürecinde flaş gelişme: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi
Trump'ın başı azil soruşturması nedeniyle dertte: İfadesini değiştirdi Trump'ın başı azil soruşturması nedeniyle dertte: İfadesini değiştirdi
Süper Lig yabancı futbolcu transferinde Avrupa'nın tepesinde Süper Lig yabancı futbolcu transferinde Avrupa'nın tepesinde
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat!
Avrupa'ya giden TIR'A operasyon: Gizli bölmede 102 kilo eroin ele geçirildi Avrupa'ya giden TIR'A operasyon: Gizli bölmede 102 kilo eroin ele geçirildi
4 kardeşin şüpheli ölümü... Alışveriş yaptıkları bakkal konuştu 4 kardeşin şüpheli ölümü... Alışveriş yaptıkları bakkal konuştu
AP’nin yeni raportörü Amor'dan flaş Türkiye açıklaması AP’nin yeni raportörü Amor'dan flaş Türkiye açıklaması
Emre Belözoğlu: 'Dışarıda da sakin biri değilim' Emre Belözoğlu: 'Dışarıda da sakin biri değilim'
Dilencinin servetini duyanlar şaşkına döndü! Gerçek sorguda ortaya çıktı Dilencinin servetini duyanlar şaşkına döndü! Gerçek sorguda ortaya çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Kasım 2019 Çarşamba 09:11:17 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 09:16:00

İsrail ve ABD'den nükleer propaganda

ABD ve İsrail, Türkiye’nin gizlice nükleer silah ürettiği’ propagandasına başladı. ABD merkezli Foreign Policy’deki haberde, Ankara, 1960’tan bu yana nükleer silah geliştirmeyi düşünüyor denildi. Haberde Başkan Erdoğan’ın nükleer silah çıkışına atıf yapılarak Türkiye’nin nükleer isteği yeni değil sözlerine yer verildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Irak’ı kimyasal silah bahanesiyle işgal eden, İran’ı ise nükleer silah çalışmalarından ötürü kuşatan ABD, gözünü şimdi Türkiye’ye dikti. ABD ve İsrail medyası, Türkiye’nin ‘gizlice nükleer silah ürettiği’ algısını oluşturmak için propagandaya hız verdi. En son ABD Ulusal Güvenlik Arşivi bazı eski belgeler üzerindeki gizliliği kaldırdı. Bu belgelere ulaşıp yayınlayan ABD merkezli Foreign Policy (FP), “Türkiye’nin Uzun Zamandır Nükleer Hayalleri Var” başlıklı bir haber yayımladı. Haberin spotunda “Ankara, 1960’lı yıllardan beri nükleer silah geliştirmeyi düşünüyor” ifadelerine yer veren FP’nin devamında ise, Erdoğan’ın nükleer silah çıkışını ima ederek “Türkiye’nin nükleer bomba isteği yeni değil” yorumunda bulunması dikkat çekti.


Foreign Policy (FP), “Türkiye’nin Uzun Zamandır Nükleer Hayalleri Var” başlıklı bir haber yayımladı.

Türkiye hakkında yayımlanan rapor

İSTANBUL’A REAKTÖR

Foreign Policy, yayımladığı 1966 tarihli belgede, ABD Büyükelçisi Parker T. Hart imzasıyla ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen bir bilgi notunu paylaştı. Belgedeki iddiaya göre, Türkiye Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden yetkililer, “General [Refik] Tulga ve ODTÜ Fizik Profesörü Ömer İnönü’den bir Atom Bombası geliştirme programı başlatmaları için işbirliği yapmalarını istedi.” Aynı belgenin devamında o dönem için İstanbul’da 200 megawattlık bir nükleer reaktör kurulması planlandığı iddia edildi.

İSRAİL DE ENDİŞELİ

İsrail’de de son 1 aydır Türkiye’nin nükleer silah peşinde olduğu iddiasının yer aldığı haber ve yorumlara yer verilmesi dikkat çekiyor. Bu haberlerden birisine İsrail yönetimine yakınlığıyla bilinen Ulusal Güvenlik Araştırma Merkezi imza attı. Merkez yayınladığı bir raporda Türkiye’nin ‘askeri nükleer teknoloji geliştirme niyetinde olduğunu’ öne sürdü. Durumun yalnızca İsrail için değil, dünya süper güçleri için de tehdit oluşturduğu vurgulanan raporda Başkan Erdoğan’ın Türk silah endüstrisinin kalkınmasına büyük önem verdiği belirtilerek, “Son yıllarda Türk silah endüstrisi çok ilerleme kaydetti. Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin nükleer bir kabiliyete ulaşma vizyonunu yansıtıyor” ifadelerine yer verildi. Rusya ile kurulan nükleer santrale dikkat çeken merkez, bu çalışmalar sırasında Türkiye’nin askeri nükleer yeteneklerini geliştinebileceği imasında bulundu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ