05 Temmuz 2019 Cuma 18:34:35 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:36:27
Isparta'da sosyal medyada PKK/KCK propagandası: 13 gözaltı
Isparta'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA
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