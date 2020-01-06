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06 Ocak 2020 Pazartesi 10:18:09 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:19:07

Isparta kar tatili var mı? 6 Ocak Isparta'da okullar tatil edildi mi?

Isparta kar tatili var mı? 6 Ocak Isparta'da okullar tatil edildi mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ispartalılar bugün okulların kar tatili olup olmadığını öğrenmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Isparta'nın güney ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Meteoroloji, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki valilikten açıklama geldi mi? Isparta kar tatili var mı? 6 Ocak Isparta'da okullar tatil edildi mi? sorularının yanıtı haberimizde..

Isparta kar tatili var mı? 6 Ocak Isparta'da okullar tatil edildi mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ispartlılar bugün okulların kar tatili olup olmadığını öğrenmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Isparta'nın güney ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Meteoroloji, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki 6 Ocak Isparta'da okullar tatil edildi mi? Son dakika açıklamaları haberimiz içerisinde yer alıyor.

6 OCAK ISPARTA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün Isparta’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ISPARTA HAVA DURUMU

Isparta’da havanın, 5°C, çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı olması bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri), Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa), Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa), Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

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