24 Kasım 2019 Pazar 11:30:31 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 11:33:26
İSPARK'a çöken değnekçiler bu kez Taksim'de görüldü
İstanbul’da mesai saatleri dışında İSPARK’a ait otopark ve bazı bölgelerde vatandaşlardan para talep eden şehir eşkiyaları bu kez Taksim'de görüldü
Beyoğlu İnönü Caddesi’nin Taksim meydanına çıktığı noktayı kendisine mesken tutan değnekçi, kendisini görüntüleyen gazetecileri fark etmesine rağmen rahat tavırlarıyla sürücülerden para istemeyi sürdürdü.
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