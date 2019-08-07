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07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:41:20 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:44:40

İspanyol Merdivenleri nerede? İspanyol Merdivenleri İspanyada'mı, İtalya'da mı?

İspanyol Merdivenleri nerede, tarihi merak ediliyor. İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi ve turistik mekanları arasında başı çeken İspanyol Merdivenleri'nde oturmak yasaklandı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Roma'yı ziyaret eden turistlerin en çok uğradığı ve fotoğraf çektirdiği yerlerin başında gelen İspanyol Merdivenleri artık sadece transit geçişler için kullanılacak. İspanyol Merdivenleri'ne oturmanın yasaklanmasının ardından haberi gören vatandaşlar "İspanyol Merdivenleri nerede? İspanyol Merdivenleri'nin tarihi nedir?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İspanyol Merdivenleri ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İspanyol Merdivenleri nerede, tarihi yoğun olarak araştırılıyor. İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi ve turistik mekanları arasında başı çeken İspanyol Merdivenleri'nde oturmak yasaklandı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Roma'yı ziyaret eden turistlerin en çok uğradığı ve fotoğraf çektirdiği yerlerin başında gelen İspanyol Merdivenleri artık sadece transit geçişler için kullanılacak. İspanyol Merdivenleri'ne oturmanın yasaklanmasının ardından haberi gören vatandaşlar "İspanyol Merdivenleri nerede? İspanyol Merdivenleri'nin tarihi nedir?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İspanyol Merdivenleri ile ilgili detayları haberimizde yer alıyor.

İSPANYOL MERDİVENLERİ OTURMA YASAĞI

Roma Belediyesi, gerçek adını merdivenin başındaki Trinita dei Monti Kilisesi'nden alan Trinita Dei Monti basamaklarında, yaygın bilinen adıyla İspanyol Merdivenleri'nde yeni bir düzenlemeye gitti. AA'nın haberine göre, İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Roma'yı ziyaret eden turistlerin en çok uğradığı ve fotoğraf çektirdiği yerlerin başında gelen İspanyol Merdivenleri artık sadece transit geçişler için kullanılacak.

Belediye polisleri, 5 Temmuz'da alınan kararı bugün itibarıyla uygulamaya koydu. Ekipler, karar gereğince, dünyanın dört bir yanından gelen turistler de dahil olmak üzere basamakları arkasına alacak şekilde oturarak fotoğraf çektirmek isteyen ya da eskiden olduğu gibi sadece soluklanmak için basamaklara oturan hiç kimseye artık izin vermiyor.

Haberlerde, uyarılara rağmen oturmaya devam edenlere 160 avrodan başlayan cezalar kesileceği ifade edildi. Ayrıca, basamakları kirleten veya zarar verenlere ise 400 avroya kadar varan cezalar uygulanacağı belirtildi.

İtalyan sanat eleştirmeni ve aynı zamanda Forza Italia Partisi milletvekili Vittorio Sgarbi, belediyenin kararına tepki gösterdi. Sgarbi, uygulamayı faşist dönem uygulamasına benzeterek, "Anıtı korumak güzel. Açıkçası o mermerlerin üzerinde yemek yiyemezsiniz ama oturma yasağı gerçekten aşırı. Bana göre belediye bu kararını gözden geçirmek durumunda kalacak." ifadesini kullandı.

İSPANYOL MERDİVENLERİ NEREDE?

İspanyol Merdivenleri ya da İtalyanların da dediği gibi "Scalinata di Trinita dei Monti", Avrupa Birliği üyesi İtalya’nın başkenti Roma’da yer almaktadır. Dünyanın en önemli tarihi mekanlarından biri olarak kabul edilen İspanyol Merdivenleri, adının aksine İspanya’da değil İtalya’da bulunuyor.

İSPANYOL MERDİVENLERİ TARİHİ

İspanyol Merdivenleri, İtalya'nın başkenti Roma'da Piazza di Spagna ile Piazza Trinità dei Monti arasında bulunan bir dik yamaç merdivenidir. Merdiven üzerinde Trinità dei Monti kilisesi bulunmaktadır. Merdiven 135 basamaktan oluşmaktadır.

Dünyanın en eski merdivenlerinden olan İspanyol Merdivenleri, 1723 yılında inşa edilmeye başlanmıştır. Roma’nın en gözde turistik mekanlarından birine yıllar içinde dönüşmüş olan bu merdivenler, resmi olarak 1725 yılında tamamlanmış ve aynı yıl da Romalıların hizmetine girmiştir. Gerek İtalya’nın gerekse dünyanın en önemli eserleri arasında yer alan İspanyol Merdivenleri, dünyanın gezilip görülmesi gereken yüz tarihi eseri arasında kabul edilmektedir. Romalı mimar, Francesco de Sanctis tarafından bizzat dizayn edilmiş olan İspanyol Merdivenleri, başkent Roma’nın tam merkezinde yer almaktadır. 1700’lü yıllarda yapılmış olan İspanyol Merdivenleri, yaklaşık olarak 300 yıldır varlığını sürdürmektedir.

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