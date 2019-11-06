Ispanak vakası sonrası ortaya çıktı! Türkiye'deki yabancı otların bölge bölge sayısı

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, olayın yaşandığı gün yaptığı açıklamada zehirlenmelere ıspanaklara karışan zehirli yabancı otların sebep olduğunu belirtmişti. Yüzlerce değişik çeşidi olan ve ıspanak, dereotu, semizotu gibi 'yaprakları yenen' sebzelerin içinde ve etrafında yetişen bu otlar hakkında Türkiye çapında yürütülmüş bir proje neticesinde hazırlanan raporların detayları ortaya çıktı.

Raporlara göre Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğü (TAGEM) 'Yaprağı yenen sebzelerde hastalık, zararlı ve yabancı otların belirlenmesi ve mücadelesi' adıyla 3 yıl boyunca bir proje yürüttü.

İŞTE BÖLGE BÖLGE YABANCI OTLARIN SAYISI

Türkiye bölgelere ayrılarak tarımsal araştırma enstitüleri üzerinden araştırmalar yapıldı.

Sahalar gezildi, tarlalar incelendi. Raporlardan çıkan sonuçlar şöyle: Batı Akdeniz'de (Antalya ve ilçeleri) 20 ayrı yabancı ot var. Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane yöresinde 69 çeşit; Amasya, Tokat, Samsun'da 42; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de 39 ; Balıkesir, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla 9; Ankara, Konya, Eskişehir'de 4 çeşit yabancı ot var. Raporlarda bu otlarla mücadelede kültürel, biyolojik, biyoteknik, bitkisel kökenli yöntemler ve preparatlar kullanlımasının uygun olacağı belirtildi.

(Hürriyet)