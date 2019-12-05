İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge ortaya çıktı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Denizi anlaşmazlığının en büyük sebebi 12 Ada’nın 1943 yılında Türkiye’ye verilmek istendiği ancak dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün bunu reddettiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belgelere ulaştığını söylemişti. Erhan o belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Doğu Akdeniz’deki sıcak gelişmeler Türkiye ile Yunanistan arasındaki 12 Ada sorununu yeniden gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Konuşmasında ilginç bir anektoda da yer veren Erhan, 1943 yılında Alman sefirinin Türkiye'ye 12 adayı vermeyi teklif ettiğini ancak Türkiye'nin bunu kabul etmediğini belirtti.
"İSMET İNÖNÜ 12 ADAYI KABUL ETMEDİ"
Yaşananların belgesini bulduğunu söyleyen Erhan, "1943 yılında Alman sefiri, Türk Dışişleri Bakanı Menemencioğlu'na '12 Ada'yı size verelim' diyor. Kars'ta yurt içi gezisinde olan İsmet İnönü'ye telefon açıyorlar. İsmet İnönü "İngilizlerle aramız bozulur almayın" diyerek kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.
BELGELERİ PAYLAŞTI
Televizyon yayınının ardından sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulunan Erhan, "12 Adayla ilgili Teke Tek'te söylediklerimi ve "söylemediklerimi" yorumlayarak, geçmişte spekülasyonlara sebep olan bu tarihsel konunun gündeme gelmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederim. Konu hakkında herkesin daha verimli bir tartışma yapabilmesi için, belgeleri açıklıyorum." diyerek o belgeleri paylaştı.
Erhan, açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Hayatında iki adet arşiv vesikası görmemiş birileri, sosyal medyada kalkıp beni "İnönü'ye sövmekle", "İnönü'yü Nazi yanlısı olmadığı için" eleştirmekle itham edebiliyor. Söylemediğim ya da yazmadığım halde, "Almanların yanında savaşa girseydik" demişim gibi aksettirebiliyorlar:))
Bu belgeler Başbakanlık Hususi Kalem Evrakında yer almaktadır. Araştırmacıların kullanımına açıktır. Yeter ki, insanlar bilimsel araştırma yapmak istesinler. Diplomasi tarihimizle ilgili bir çok tartışmanın sona ermesi için Dışişleri arşivinin de yakında açılmasını bekliyoruz."
26 Eylül 1943 tarihli belgede, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Almanların 12 Ada teklifine, "Adaları, kayıtsız şartsız kullanmak üzere alabiliriz. Yoksa bu yüzden İngilizlerle ve Yunanlılarla ihtilafa giremeyiz. Kars'tan selamlar" cevabını veriyor.
İşte o belgeler:
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge ortaya çıktı
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